Presse: "Barca nach Rekord-Demütigung am Boden"

Der FC Bayern hat den FC Barcelona zeitweise vorgeführt

Nach einem historischen 8:2-Sieg im Viertelfinale gegen den FC Barcelona ist der FC Bayern München nun der große Favorit auf den Gewinn der Champions League. So reagiert die internationale Presse auf die Gala des deutschen Rekordmeisters:

ENGLAND:

Daily Mail: Es gibt Ergebnisse, die sind mehr als blanke Zahlen. Sie sind Statements, Offenbarungen, Schlusspunkte. Sie verändern alles, sie markieren das Ende einer Ära. Deutschland vs. Brasilien 7:1, FC Bayern vs. FC Barcelona 8:2. Als die Tore nicht aufhörten, zu fallen, haben die Historiker auf Hochtouren nach einem Präzedenzfall gesucht: Fünf Gegentore kassierte Barca auf europäischer Bühne zuletzt 1976, sieben zuletzt 1946 gegen Sevilla, acht 1940 gegen Sevilla. 1940 gab es allerdings noch keine Super-Klubs und keinen Wettbewerb wie die Champions League.

The Sun: Barca 2, FC Bayern 8: Messi und Co. wurden GEDEMÜTIGT, als brillante Deutsche ein düsteres Barcelona verprügelten. Nun weiß Lionel Messi, wie es sich anfühlt, völlig gedemütigt zu werden. Nach einem Leben, in dem er seine Gegner durch die Hölle geschickt hat, stand der beste Spieler der Welt letzte Nacht auf der anderen Seite.

Mirror: Bayern trifft achtmal gegen Barcelona und beschert den Spaniern die schlimmste Niederlage aller Zeiten (und selbst Coutinho traf doppelt für die Deutschen).

Telegraph: Barcelona nach Rekord-Demütigung am Boden

SPANIEN:

Marca: Noch nie dagewesene Demütigung für Barcelona. Was Barcelona in Lissabon gegen den FC Bayern geschehen ist, hat man nie zuvor gesehen. Buchstäblich. Keine Übertreibung. Die Katalanen haben niemals zuvor in ihrer Geschichte mehr als vier Tore in einem Spiel der Champions League kassiert. Diesmal waren es acht!

as: Barca in der Hölle. Die Blaugrana wurden zerstört und gedemütigt. Der FC Bayern hat die Lächerlichkeit eines Teams porträtiert, dessen Zenit überschritten ist.

Mundo Deportivo: Historisch lächerliches Barca in der Champions League: Zum dritten Mal in Folge wurde Barca in der Champions League historisch bloßgestellt. Wer dachte, Rom und Anfield könnten nicht mehr übertroffen werden, musste einsehen, dass diese Nacht demütigender als alle zuvor war. Bayern hat Barcelona mit 8:2 zerstört. Ein Ergebnis, das es in der jüngeren Geschichte noch nicht gab. Weder für Barca, noch für irgendein anderes Team.

El País: Die Schande von Barcelona. Die großen Katalanen erlitten ihre schlimmste Niederlage in Europa gegen starke Bayern. Der Verein muss das Ruder nun rumreißen, wenn er Messi nicht verlieren will.

DEUTSCHLAND

Bild: Jahrhundert-Sieg! Bayern zerstört Barca mit acht Toren. Der Rekordmeister kennt keine Gnade mit dem großen FC Barcelona, schießt das Star-Ensemble um den sechsfachen Weltfußballer Lionel Messi hochkant aus der Champions League.

FAZ: Bayern nimmt Barcelona auseinander. Eine solche Demütigung hat der FC Barcelona noch nie erlebt. Im Viertelfinale der Champions League gewinnt der FC Bayern mit 8:2. Die spanische Fußball-Ära endet in Lissabon.

ntv: Im Torrausch ins CL-Halbfinale. Gnadenlose Bayern machen Barça lächerlich. Was für ein Europapokal-Abend für den FC Bayern München: Der Fußball-Bundesligist schlägt den FC Barcelona 8:2 (4:1) und zieht ins Halbfinale der Champions League ein. Barcelonas Superstar Lionel Messi spielt überhaupt keine Rolle, für den FC Bayern dürfen sechs verschiedene Spieler treffen.

kicker: Ein einziges Barça-Desaster: Bayern München überrollt Messi & Co.

Sky: 8:2! FC Bayern demütigt Barcelona & steht im Halbfinale. Was für ein Abend! Der FC Bayern München hat seine Mission Triple mit einer glanzvollen und historischen Machtdemonstration begonnen. Der siegeshungrige deutsche Rekordmeister demontierte den FC Barcelona und seinen schwachen Weltfußballer Lionel Messi im Viertelfinale der Champions League mit 8:2 (4:1). Die Münchner unterstrichen in einem ungleichen Duell der Giganten eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den sechsten Gewinn des Henkelpotts. Nie zuvor hatte Barca acht Tore im Europapokal kassiert.

sz: Bayern schießt acht Tore gegen Barcelona. Ja, acht. Das Team um Lionel Messi geht unter wie eines der beliebigen Münchner Opfer aus der Bundesliga. Das Spiel erinnert an das epochale 7:1 der deutschen Nationalmannschaft von Belo Horizonte.

Die Zeit: Gnadenlos gut. Das war eines der Spiele, von denen noch lange erzählt werden wird: Bayern schlägt Barcelona 8:2 und muss sich nicht mal anstrengen. So endet eine Ära.

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: Beispiellose Niederlage: Barcelona war niemals zuvor so schlecht in der Champions League und in den letzten 74 Jahren.

Tuttosport: Bayern München demütigt Barcelona und stürmt ins Halbfinale.

ÖSTERREICH

Kronen-Zeitung: Barca böse blamiert. Historische Pleite! So schlecht war noch keiner. Negative Premiere für den FC Barcelona in der Champions League! Die Katalanen kassierten im Viertelfinale am Freitag gegen den FC Bayern München vier Tore in einer Halbzeit. Das gab es noch nie. In Halbzeit zwei kam es sogar noch schlimmer: Barca bekam noch vier Gegentore und musste somit erstmals 8(!) Stück einstecken. Dies bedeutete auch die höchste Niederlage in einem Champions-League-Viertelfinale aller Zeiten.

SCHWEIZ

Blick: Riesen-Debakel für Messi. Bayern zerstören Barça auf dem Weg in Halbfinale: Mit einem so deutlichen Resultat im Hammer-Duell zwischen Bayern München und Barcelona hat wohl niemand gerechnet. Die Deutschen zerstören Barça gleich mit 8:2 und stehen im Champions-League-Halbfinal.