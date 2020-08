Hummels spricht über Bayern, Sancho und die Kapitänsbinde

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Mats Hummels will mit dem BVB den Titel gewinnen

BVB-Verteidiger Mats Hummels glaubt trotz der derzeit starken Form des FC Bayern an eine Titelchance mit Borussia Dortmund in der kommenden Saison.

"Wenn wir diesen Titelhunger nicht nur aussprechen, sondern auf dem Platz ausleben können, bin ich überzeugt davon, dass wir den Titel auch holen können. Mit dieser Mannschaft können wir was gewinnen", sagte der 31 Jahre alte Abwehrchef der "Bild am Sonntag". "Ich will mit dem BVB Titel holen, darum bin ich hier." Daran werde er sich messen lassen.

Dass es für den Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison nur zu Platz zwei reichte, liegt nach Ansicht von Hummels auch an der "bombastischen Saison" des FC Bayern.

"Es geht nun darum, in jedem Spiel so aufzutreten, wie die Bayern es zuletzt gemacht haben: wie eine Weltklasse-Mannschaft mit einer hundertprozentigen Einstellung", forderte der frühere Münchner vor dem Start der neuen Saison.

Sancho-Verbleib beim BVB "enorm wichtig"

Den Verbleib von Offensivspieler Jadon Sancho beim BVB hält Hummels dabei für "enorm wichtig". "Ich sehe es weniger als Zeichen an die Konkurrenz als an uns selbst. Dass wir mittlerweile auch in der Lage sind, solche Spieler halten zu können, dass der BVB mehr ist als nur ein Ausbildungsverein", sagte der Weltmeister von 2014. Sancho sei ein "zentraler Baustein" der Mannschaft von Trainer Lucien Favre.

Dass sich Sancho abseits des Platzes nicht immer mustergültig verhalten hat, ist für Hummels kein großes Problem: "Jadon ist ein sehr aufgeräumter, angenehmer Typ, der in der Öffentlichkeit oft zu schlecht wegkommt. Aber wenn man einmal so einen Stempel hat wie er, dann wird man den nur sehr schwer wieder los."

In Sachen Pünktlichkeit habe sich Sancho enorm gebessert. "Auch weil er gemerkt hat, dass es in einer Gemeinschaft relevant ist, sich an Regeln zu halten, die für alle gelten. Er ist keiner, der das böse meint. Er hat einfach eine gewisse Sorglosigkeit. Und wenn er gewisse Dinge machen und mit der Welt teilen will, dann soll er das tun", sagte Hummels. Das sei jedem selbst überlassen. Kritiker gebe es immer.

Hummels spricht über BVB-Kapitänsbinde

In dem Interview äußerte sich Hummels auch zur Kapitänsbinde beim BVB. Ob der Innenverteidiger das Amt vom dauerverletzten Marco Reus übernehmen wird, ist für Hummels aktuell nicht von großer Bedeutung.

"Das Thema mag die Leute extern beschäftigen, intern weniger. Marco ist unser Kapitän, und wir brauchen ihn als Typ und als Spieler auf dem Platz, um erfolgreich zu sein", stellte der 31-Jährige klar und ergänzte: "Allgemein glaube ich, dass die Bedeutung der Binde von außen etwas größer gemacht wird, als sie es tatsächlich ist. Innerhalb der Mannschaft geschieht das auf andere Weise."

Einsatzzeiten, Verletzungen oder das Alter würden dabei schließlich keine große Rolle spielen. "Führungsspieler definieren sich durch Leistung, Einsatz und Leidenschaft", so Hummels, der den erst 20-jährigen Erling Haaland als Beispiel heranzog: Der Norweger sei "noch sehr jung und auch noch nicht so lang im Team, aber verkörpert schon einen echten Anführer".