Eintracht tut Corona-"Vollbremsung extrem weh"

Jan Huebner

Fredi Bobic muss den Frankfurter Sparkurs durchdrücken

In den vergangenen Jahren hatte sich Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt sportlich und finanziell enorm weiterentwickelt. Vom Abstiegskandidaten mauserte sich die SGE zum Europapokal-Anwärter und generierte entsprechende Einnahmen. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Wie eng die Frankfurter den Gürtel alleine wegen der Corona-Krise nun schnallen müssen, erläuterte Sportvorstand Fredi Bobic.

"Uns tut diese Vollbremsung extrem weh, weil wir unheimlich stark im Wachstum waren", macht der Eintracht-Macher im Gespräch mit dem "kicker" überhaupt keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, unverschuldet wieder kleinere Brötchen backen zu müssen.

Konkret heißt das für die Hessen: Im Jahr 2019 generierte der Traditionsverein noch einen Umsatz von 280 Millionen Euro. Darin waren unter anderem auch über 100 Millionen Euro enthalten, die der Klub mit prominenten Spielerverkäufen erzielte. In diesem Sommer kalkuliert Bobic nur noch mit der Hälfte des Vorjahresumsatzes.

Entsprechend dürftig fallen derzeit auch die Planungen aus, was neues Personal für den Tabellenneunten der abgelaufenen Saison anbelangt. Fredi Bobic gibt sich dabei betont besonnen beim Blick auf bevorstehende Transfer-Ambitionen: "Zunächst müssen wir zusehen, dass wir den Kader ein bisschen verkleinern. Das ist gerade schwer genug. Wir kennen unsere Schwachstellen und wissen, was wir verändern wollen, aber wir müssen erst das eine machen und dann das andere", so der 48-Jährige.

Vor allem auf der Mittelstürmer-Position, auf dem rechten Flügel und hinten links sehen die Frankfurt-Bosse noch Nachholbedarf. Doch an zeitnahe Einkäufe ist derzeit noch nicht zu denken, wie Bobic selbst noch einmal betonte: "Wünsche sind das eine, die Realität ist das andere."

Das meiste Geld könnte ein Verkauf der SGE-Leistungsträger Kevin Trapp, Martin Hinteregger oder Filip Kostic in die Kassen spülen. Besonders Letzterer wurde zuletzt bereits mit großen Namen in England und Italien in Verbindung gebracht. Die Schmerzgrenze in Frankfurt soll im Falle Kostic' bei 30 Millionen Euro liegen. Konkrete Angebote für den Außenstürmer hatte es zuletzt aber keine gegeben.