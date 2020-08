Zagadou will mit dem BVB "alles gewinnen"

Noah Wedel via www.imago-images.de

Dan-Axel Zagadou bereitet sich derzeit in Bad Ragaz mit dem BVB auf die neue Saison vor

Dan-Axel Zagadou träumt davon, im vierten Anlauf mit dem BVB endlich die Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga zu gewinnen. Derzeit bereitet sich der Abwehrhüne mit Borussia Dortmund in Bad Ragaz in der Schweiz auf die neue Spielzeit vor, wurde zuletzt aber von einer Knieblessur zurückgeworfen.

"Der Klub hat ja schon gesagt, dass es kein offizielles Ziel gibt. Aber für jeden Spieler bei solch einem Klub ist doch klar: Du willst immer Erster werden, Meisterschaften gewinnen, in der Champions League so weit wie möglich kommen, Pokalsieger werden. Wenn möglich, wollen wir alles gewinnen", zeigte sich Zagadou im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" betont ehrgeizig.

Der 21-Jährige, der bereits seit 2017 beim BVB unter Vertrag steht, relativierte aber gleichzeitig: "Ob das realistisch ist und ob es klappt, ist eine ganz andere Geschichte."

Die 1,96-Meter-Kante hat sich mit seinen Teamkollegen genau Gedanken gemacht, was in der kommenden Saison alles besser laufen muss, um die achtjährige Regentschaft des FC Bayern München auf nationaler Ebene endlich einmal wieder zu durchbrechen. Es geht vor allem um Konstanz, so Zagadou: "Wir müssen mehr Spiele gewinnen, vor allem jene, die auf dem Papier einfach aussehen. Wir haben letztes Jahr zu viele Fehler gegen die sogenannten kleinen Mannschaften gemacht – wobei es keine wirklich kleinen Mannschaften in der Bundesliga gibt."

Der Franzose spielt dabei auf mehrere Punktverluste gegen Abstiegskandidaten an, die den Schwarz-Gelben im abgelaufenen Spieljahr womöglich den Meistertitel kosteten. Unter anderem wurden gegen den 1. FC Union Berlin (1:3), den SC Paderborn (3:3) und den 1. FSV Mainz 05 (0:2) wichtige Zähler im Rennen um die Spitze liegengelassen.

Zagadou äußert sich zur Vertragssituation beim BVB

Vor dem neuen Versuch, endlich mal wieder einen Titel nach Dortmund zu holen, zeigte sich Zagadou beim Blick auf den derzeitigen Kader der Borussia optimistisch. Schon die Wintertransfers um Erling Haaland und Emre Can hätten den Westfalen "sehr geholfen". Nun sei die Mannschaft mit den Neuzugängen Jude Bellingham und Thomas Meunier noch einmal stärker geworden, befand Zagadou: "Wir sind besser vorbereitet, das Trainingslager war super und ich bin überzeugt, dass wir besser in die Saison starten werden."

Seine eigene Zukunft sieht der Innenverteidiger übrigens wohl auch über sein Vertragsende im Jahr 2022 hinaus bei Borussia Dortmund. Angesprochen auf seine sportliche Perspektive in Dortmund meinte Zagadou: "Ich fühle mich in Dortmund wohl, ich habe keinen Grund, den Klub zu wechseln – und ich habe ohnehin noch einen langfristigen Vertrag. Deswegen lasse ich das in Ruhe auf mich zukommen."

In seinen bislang drei Jahren beim BVB hat der Linksfuß 43 Bundesliga-Spiele bestritten und lief elfmal in der Champions League auf. Auch den Sprung in die französische U21-Nationalmannschaft schaffte Zagadou als Profi von Borussia Dortmund.