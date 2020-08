Favoritenrolle übertüncht böse Erinnerungen des FC Bayern

Peter Schatz

Der FC Bayern gilt als Top-Favorit auf den Champions-League-Titel

Beim FC Bayern München werden immer stärker Erinnerungen an 2013 wach. Doch von Euphorie ist nichts zu spüren. Auch gegen Außenseiter Lyon will der Rekordmeister fokussiert bleiben.

Die Nacht zum 7. März 2001 sollte bei Bayern München in die Vereinshistorie eingehen: Der damalige Präsident Franz Beckenbauer hielt im Anschluss an das peinliche 0:3 des Rekordmeisters im Zwischenrundenspiel der Champions League bei Olympique Lyon eine legendäre Wutrede. Als "Uwe-Seeler-Traditions-Mannschaft" beschimpfte der Kaiser das damalige Team um Oliver Kahn und Kapitän Stefan Effenberg auf dem Bankett. Es sei "Altherrenfußball" gewesen.

19 Jahre später geht es wieder gegen Lyon. Ein Bankett wird es in Corona-Zeiten nicht geben. Beckenbauer hat sich längst zurückgezogen - und von Altherrenfußball ist der FC Bayern 2020 Lichtjahre entfernt. Vielmehr ist der deutsche Rekordmeister längst allererster Anwärter auf den Henkelpott. Auch am Mittwoch (21:00 Uhr) im Halbfinale gegen den früheren französischen Serienmeister gilt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick als Topfavorit.

Es werden längst Erinnerungen an 2013 wach, als die Bayern unter Jupp Heynckes zum ersten und bislang einzigen Mal in der Vereinsgeschichte das begehrte Triple holten. "Ich habe ehrlich gesagt schon vom ersten Tag an gemerkt, dass da was geht. Das war unser großes Ziel für die Saison. Wir haben in der Champions League auch von Anfang an besser gespielt als vielleicht in der Bundesliga. Wir waren extrem gierig die ganze Zeit, das hat man auch gemerkt", sagte Jerome Boateng, der vor sieben Jahren selbst dabei gewesen war.

Extrem gierig - und extrem fokussiert. Selbst nach dem spektakulären 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona war im noblen Münchner Mannschaftsquartier Penha Longa Resort vor den Toren Lissabons von Euphorie nichts zu spüren. Stattdessen bereiten sich die Bayern schon seit Samstag konzentriert auf den Favoritenschreck vor, der immerhin die Topklubs Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo und Manchester City mit Bayerns Ex-Coach Pep Guardiola überraschend ausgeschaltet hat.

Für die Gala gegen Barca könne man "sich nichts kaufen. Wir wissen das einzuordnen", betonte Boateng und gab die Devise vor: "Das nächste Spiel ist immer das schwierigste. Unser Gegner steht nicht umsonst da, wo er ist."

Das unterstrich auch Weltmeister Corentin Tolisso, der 2017 von Lyon nach München gewechselt war. "Vielleicht ist es aus deutscher Sicht die am wenigsten bekannte Mannschaft. Aber wir haben gegen Manchester City alle gesehen, wozu diese Mannschaft fähig ist. Wir werden sie zu keinem Zeitpunkt unterschätzen", sagte der 26-Jährige: "Wenn die großen Spiele anstehen, ist Lyon immer zur Stelle." Er glaube auch nicht, "dass irgendeine Mannschaft durch Zufall ins Halbfinale gelangt".

FC Bayern trägt Flicks "Handschrift"

Akribisch wie immer wird Flick sein Team, dem möglicherweise auch der zuletzt angeschlagene Benjamin Pavard wieder zur Verfügung steht, auf die unbequemen und aufmüpfigen Franzosen einstellen. "Ich glaube, die ganze Mannschaft profitiert vom klaren Plan unter Hansi Flick. Nicht nur ich. Wir kennen das System aus früheren Jahren unter Pep", lobte Boateng den 55-Jährigen.

Präsident Herbert Hainer hatte Flick schon vor dem historischen Erfolg gegen Barcelona gewürdigt: "Hansi Flick hat der Mannschaft die Spielfreude zurückgegeben. Sie trägt seine Handschrift."

Flick selbst interessieren solche Hymnen allenfalls am Rande. Er widmet sich lieber dem (Trainings-)Alltag. "Wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit ist, um am Ende da zu stehen, wo wir gerne hin wollen", sagte er nur.

Wohin, ist klar! Die Bayern wollen nach dem Doublegewinn in Deutschland auch in Europa zum sechsten Mal ganz nach oben - wie 2001. Zwei Monate nach Beckenbauers Wutrede von Lyon stemmten Kahn, Effenberg, Hasan Salihamidzic und Co. den Henkelpott in den Mailänder Nachthimmel.