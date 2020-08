Bericht: Gladbach holt Hertha-Rekordmann

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Valentin Lazaro steht vor einem Wechsel nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat angeblich Nägel mit Köpfen gemacht und den ehemaligen Hertha-BSC-Star Valentino Lazaro zurück in die Bundesliga gelockt. Der Österreicher kehrte den Berlinern erst im Sommer 2019 den Rücken und brachte der Alten Dame damals die vereinsinterne Rekordablöse von 22,4 Millionen Euro ein.

Diese Summe blätterte Inter Mailand für Lazaro auf den Tisch. Der gebürtige Grazer, der seine Stärken auf den rechten Flügel einbringen kann, fand beim Serie-A-Klub allerdings nie in die Spur. Nach sechs überschaubar erfolgreichen Liga-Einsätzen verliehen die Nerazzurri Lazaro an Newcastle United, wo es für den Rechtsfuß allerdings nur wenig besser lief. Die Rückkehr in alte Erfolgsgefilde soll Lazaro nun offenbar bei der Suche nach seiner Form helfen.

"Bild" berichtet, dass der Transfer nach Gladbach bereits so gut wie in trockenen Tüchern ist, lediglich letzte Details seien zu klären. Die Fohlenelf wird Lazaro dem Bericht zufolge zunächst für ein Jahr ausleihen, kann den österreichischen Nationalspieler dann allerdings für 18 Millionen Euro fest verpflichten. Am Dienstag soll Lazaro den Medizincheck in Gladbach absolvieren und dann so schnell wie möglich zur Mannschaft stoßen.

Gladbach bezog am Montag ein einwöchiges Trainingslager in Harsewinkel. "Wir werden viel Zeit miteinander verbringen, können in Sitzungen Dinge besprechen, auch mal einen Team-Abend machen, sich noch besser kennenlernen. Bei den Trainingseinheiten werden wir uns auch um Standards kümmern. Es wird um alles gehen, was wir für eine erfolgreiche Saison brauchen", umreißt Coach Marco Rose gegenüber "Bild" die Ziele des Beisammenseins. Kennenlernen werden die Stars und der Coach dann in Kürze wohl auch Lazaro.

Der 24-Jährige machte seine ersten Schritte im Profigeschäft bei RB Salzburg, wo er sich zum Leistungsträger mauserte. 2017 landete er bei Hertha BSC und zog nach 65 Pflichtspielen (5 Tore/13 Vorlagen) für die Berliner weiter zu Inter.