Effenberg warnt: Der FC Bayern "bietet Angriffsfläche"

Stefan Effenberg gewann mit dem FC Bayern 2001 die Champions League

Stefan Effenberg, der langjährige Kapitän des FC Bayern München, warnt seinen Ex-Arbeitgeber davor, den klaren Underdog Olympique Lyon im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr) zu unterschätzen.

"Der 8:2-Sieg gegen Barcelona war natürlich fantastisch, doch er hat auch die einzige Möglichkeit offengelegt, wie man den FC Bayern schlagen kann: mit langen Bällen hinter die Viererkette und damit in den Rücken der Außenverteidiger", so der Ex-Nationalspieler in seiner Kolumne im Nachrichtenportal "t-online.de".

"Sowohl Joshua Kimmich als auch Alphonso Davies agieren sehr offensiv. Das extreme Pressing auf Gegner und Ball führt dazu, dass meist neun oder zehn Spieler im Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte unterwegs sind. Diese Spielweise werden sie in den verbleibenden ein bis zwei Spielen nicht mehr ändern, sie entspricht der Handschrift von Trainer Hansi Flick. Aber sie bietet eine Angriffsfläche", konkretisierte Effe seine Bedenken.

Viertelfinalgegner FC Barcelona, der von den Bayern eine historische 2:8-Demütigung erfuhr, habe es hingegen mit "Kombinationsfußball von hinten heraus probiert, so wie er in seiner DNA verankert ist" und sei daher krachend gescheitert.

Sollte Lyon Barca nacheifern, sind sie laut Effenberg chancenlos, "mit langen Bällen und schnellen Kontern" könnten die Franzosen den Bayern allerdings "extrem gefährlich werden.

Effenberg: Barca und Juve "die größten Enttäuschungen"

Gefährlicher übrigens als Manchester City es hätte werden können. Auch die Mannschaft von Pep Guardiola steht für Kombinationen. Die Franzosen hatten ManCity überraschend im Viertelfinale niedergerungen.

Die Citizens gehören zusammen mit Juventus Turin und dem FC Barcelona für Effenberg zu "den größten Enttäuschungen dieser Champions-League-Finalrunde", watschte der Champions-League-Sieger von 2001 die Top-Klubs ab.

Vor allem beim FC Barcelona müsse nun "ein großer Umbruch her". Die Trennung von Coach Quique Setién allein reiche nicht aus. Einen einfachen Weg werden die Katalanen allerdings wohl nicht vor sich haben: "Wer auch immer der neue Trainer sein wird, zu beneiden ist er um diese Aufgabe nicht", so Effenberg.