RB Leipzig ohne Tradition? "Das macht uns nicht traurig"

Poolfoto via www.imago-images.de

Oliver Mintzlaff trauert nicht um die fehlende Tradition von RB Leipzig

RB Leipzig will trotz der Erfolge in der Champions League nicht auf große Einkaufstour gehen und preist die Nachhaltigkeit. Die Macher wissen aber: Die Akzeptanz des Projektes steigt mit jedem Erfolg.

Das positive Abschneiden beim Finalturnier der Champions League in Lissabon lässt die Macher von RB Leipzig nicht nur in sportlicher Hinsicht frohlocken. Der Erfolg drängt auch das negative Image vom Dosenklub und Marketingprodukt mehr und mehr in den Hintergrund. Dennoch gibt es auch weiterhin Kritiker, die auf Distanz gehen.

So hat sich das Fußballmagazin "11Freunde" gegen jegliche Berichterstattung über den Emporkömmling aus Sachsen entschieden, "weil wir das Konstrukt RB Leipzig nicht weiter normalisieren wollen", wie das beliebte Magazin mitteilte.

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff verdeutlichte hingegen am Tag vor dem Halbfinale gegen Paris St. Germain noch einmal das Selbstverständnis des Vereins. "Wir sind stolz auf unsere Werte. Wir sind ein junger Verein, wir sind neu, das ist richtig. Es muss aber auch erlaubt sein, dass es mal etwas Neues gibt", sagte Mintzlaff dem heute journal des "ZDF".

RB Leipzig schaut "weiter nach vorne"

Mintzlaff ging auch auf die Vorhaltungen ein, RB sei kein gewachsener Verein, sondern ein Produkt aus dem Marketinglabor des österreichischen Getränkeherstellers Red Bull. "Dass wir keine 100 Jahre Tradition haben, das ist so, und das macht uns auch nicht traurig. Wir schauen weiter nach vorne", sagte der Klub-Boss.

Mintzlaff betonte erneut, dass man dabei den Erfolg nicht um jeden Preis wolle, sondern nachhaltig vorgehe. So würde man durch die Erfolge in der Champions League nicht auf große Einkaufstour gehen. "Wir werden uns weiter in dem Rahmen bewegen, in dem wir uns schon vor dem Finalturnier bewegt haben", sagte der frühere Leichtathlet. Auch deshalb seien Klubs wie Bayern München und Borussia Dortmund "noch einige Schritte entfernt", so Mintzlaff.

Geht Leipzigs Aufstieg aber so rasant weiter, ist dieser Rückstand bald Geschichte. Der Klub, der 2009 vom SSV Markranstädt das Startrecht für die Oberliga übernommen hatte, gehört nur elf Jahre später zur Spitze Europas. Und er will noch höher hinaus.

"Es wird eine Herausforderung sein, uns mit der gleichen Geschwindigkeit zu entwickeln wie in den vergangenen elf Jahren", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der die "vielen guten Entscheidungen" von Ralf Rangnick und Mintzlaff als Hauptgrund für den Erfolg sieht. Für andere ist es eher das viele Geld.

Konkrete Zahlen über die Investitionen des Mäzens Dietrich Mateschitz macht der Klub nicht öffentlich. Aber die Mitteldeutsche Zeitung hatte einmal unwidersprochen alle Zuwendungen für Sponsoring, Stadionkauf und Bau der Akademie am Cottaweg auf rund 500 Millionen Euro geschätzt.

Vergangenes Jahr wurden 100 Millionen Euro Schulden in eine Kapitalrücklage umgewandelt. "Nichts Unübliches oder gar Befremdliches", teilte der Klub mit. Ein praktischer Schuldenerlass, meinen dagegen Kritiker.

Vielen Fans sind solche Dinge egal. Bei Beliebtheitswahlen landet der Klub regelmäßig weit vorne. Und damit hat der Klub-Mäzen sein Ziel erreicht, glaubt "11Freunde". RB Leipzig sei "einzig und allein geschaffen, um die Marke Red Bull zu stärken".