KSC leiht England-Legionär aus

Daniel Marr/ Sportfoto Zink

Philip Heise schließt sich dem KSC an

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC verstärkt sich für die kommende Saison mit Außenverteidiger Philip Heise.

Der 29-Jährige wird für eine Spielzeit vom englischen Premier-League-Absteiger Norwich City ausgeliehen. Heise hatte schon die vergangene Rückrunde als Leihspieler des 1. FC Nürnberg in der 2. Liga verbracht.

"Er hat in den vergangenen Jahren bereits in Heidenheim, Stuttgart und Dresden seine Qualitäten unter Beweis gestellt", sagte Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport des KSC. Heise hat während seiner Karriere bereits mehr als 180 Partien in der 2. und 3. Liga absolviert.