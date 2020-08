Rose bestätigt Lazaro-Transfer nach Gladbach

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Valentin Lazaro steht vor einem Wechsel nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat Nägel mit Köpfen gemacht und Valentino Lazaro zurück in die Bundesliga gelockt. Der Österreicher hatte Hertha BSC erst im Sommer 2019 den Rücken gekehrt und brachte der Alten Dame damals die vereinsinterne Rekordablöse von 22,4 Millionen Euro ein.

Diese Summe blätterte Inter Mailand für Lazaro auf den Tisch. Der vielseitig einsetzbare Lazaro fand beim Serie-A-Klub allerdings nie in die Spur. Nach sechs überschaubar erfolgreichen Liga-Einsätzen verliehen die Nerazzurri ihn an Newcastle United, wo es für den Rechtsfuß allerdings nur wenig besser lief.

"Bild" berichtet, dass der Transfer nach Gladbach in trockenen Tüchern sei, lediglich letzte Details müssten noch geklärt werden.

Die Fohlenelf wird Lazaro dem Bericht zufolge zunächst für ein Jahr ausleihen, kann den österreichischen Nationalspieler dann allerdings für 18 Millionen Euro fest verpflichten. Am Dienstag habe Lazaro den Medizincheck in Gladbach absolviert, hieß es. Mittwoch werde er im Trainingslager in Harsewinkel erstmals mit der Mannschaft trainieren.

Gladbach: Marco Rose bestätigt Wechsel von Valentino Lazaro

"Max Eberl und ich entscheiden uns immer gemeinsam für Spieler. Wenn wir die Arme hochnehmen und jubeln, wissen wir: Das war ein Match. Das war bei Hannes Wolf und Valentino Lazaro der Fall", bestätigte Trainer Marco Rose.

Lazaro sei ein "toller Fußball", den Neuzugang zeichne "fußballerische Qualität aus, er erkennt Räume, hat eine hohe Dynamik, schießt Tore, kann verteidigen. Es gibt wenig Positionen, die ich ihm nicht zutrauen würde. Bis auf Innenverteidiger können wir mit ihm alles abdecken."

Rose lobte Sportdirektor Max Eberl für den Transfer: "Am Ende der letzten Saison haben wir gesagt, dass wir kreativ sein müssen. Max hat das hervorragend hingekriegt."

Lazaro hatte seine ersten Schritte im Profigeschäft bei RB Salzburg gemacht, wo er sich zum Leistungsträger mauserte. 2017 landete er bei Hertha BSC und zog nach 65 Pflichtspielen (5 Tore/13 Vorlagen) für die Berliner weiter zu Inter.