Reinier-Wechsel zum BVB wohl perfekt

FOTO CHEMA REY via www.imago-images.de

Reinier wechselt von Real Madrid zum BVB

"Es ist noch nicht gemacht, es ist in der Pipeline", bestätigte Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund vor wenigen Tagen das Interesse an Reinier von Real Madrid. Inzwischen scheint der BVB den Deal in trockene Tücher gebracht zu haben.

Sollten nicht noch "ungeahnte Probleme" auftauchen, wird der 18-jährige Brasilianer "bald in Dortmund vorgestellt", vermeldeten die "Ruhr Nachrichten". Reinier komme für zwei Jahre auf Leihbasis zum BVB und weile bereits in Deutschland. Laut "Bild" könnte der Wechsel bereits am Mittwoch offiziell bestätigt werden.

"Was ich gesehen habe, ist er im Abschluss und offensiv sehr gut. Aber er muss mit 18 Jahren noch viel lernen", äußerte sich Favre über den designierten Neu-Dortmunder.

Reinier wäre neben Youssoufa Moukoko (15), Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (17), Erling Haaland (20) und Jadon Sancho (20) bereits der sechste sehr junge Profi im BVB-Kader. "Wir sind fast in der Schule. Wir müssen mit den Jungen sehr geduldig sein", sagte Favre zuletzt.

BVB: Reals Ausländer-Problematik bei Reinier

Dass man mit einem 18-Jährigen Geduld haben muss, dürfte auch den Verantwortlichen von Real Madrid bewusst sein. Die Königlichen sehen sich bei Reinier aber mit einem Problem konfrontiert: Da in La Liga nur drei Nicht-EU-Ausländer auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen, würde Reinier häufig wohl nur ein Platz auf der Tribüne bleiben. Verteidiger Éder Militao sowie die Offensiv-Talente Rodrygo und Vinícius Júnior, allesamt wie Reinier Brasilianer, haben im Vergleich zu dem jüngeren Landsmann derzeit die Nase vorne.

In Dortmund dürfte Reinier bessere Aussichten haben, sich an die Abläufe im europäischen Profi-Fußball zu gewöhnen.

Zudem hat sich die zweijährige Leihe von Achraf Hakimi zum BVB für Real unlängst als sehr gutes Geschäft erwiesen. Der Außenverteidiger trieb seinen Marktwert in Dortmund in die Höhe, wechselte zu Inter Mailand und bescherte den Königlichen eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro.