Kaiserslautern und Dresden eröffnen Drittliga-Saison

dpa

Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern wird die Drittliga-Saison 2020/21 angepfiffen

Der 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden eröffnen vor einem Millionenpublikum die Saison in der 3. Fußball-Liga.

Die Partie am 18. September (17:45 Uhr) wird live in der "ARD" und beim Pay-TV-Anbieter "MagentaSport" gezeigt. Am 1. Spieltag treffen zudem die Ex-Bundesligisten Hansa Rostock und MSV Duisburg aufeinander.

Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der Deutsche Fußball-Bund in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erst in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor, teilte der Verband am Donnerstag mit.

Bis Weihnachten sind 17 Spieltage vorgesehen, darunter drei Wochenspieltage. Zudem wird die 3. Liga während der Nationalmannschaftsperioden im Oktober und November keine Pause einlegen.

Der letzte Spieltag vor der dreiwöchigen Winterpause ist von 18. bis 21. Dezember datiert, ehe es im neuen Jahr ab dem 8. Januar mit dem 18. Spieltag weitergeht. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2021.

Alle vorgenommenen Terminplanungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.