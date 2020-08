Berater verrät: Neymar wollte zu Real Madrid wechseln

Michael Regan - UEFA

Neymar fühlt sich in Paris wieder wohl

Sollte Paris Saint-Germain am Sonntag gegen den FC Bayern die Champions League gewinnen, wird Neymar wohl wie so oft einer der Hauptdarsteller sein. Dabei war vor wenigen Monaten noch nicht einmal klar, ob der Brasilianer im Sommer 2020 das PSG-Trikot tragen würde.

Vor rund einem Jahr schien nichts und niemand Neymar von einem Verbleib in Paris überzeugen zu können. Der Brasilianer wollte die französische Hauptstadt unbedingt verlassen, geheime Verhandlungen, die dank zahlreicher Paparazzi-Fotos und mehrtägigen Live-Tickern der spanische Presse dann doch nicht mehr geheim waren, wurden unter anderem mit dem FC Barcelona geführt. Und auch Real Madrid soll sich hinter den Kulissen in den Poker eingemischt haben.

Neymars Berater Wagner Ribeiro bestätigte nun erstmals offiziell, dass sein Schützling tatsächlich schon mit dem Kapitel PSG abgeschlossen hatte.

"War entschlossen, Paris zu verlassen"

Es habe eine Zeit gegeben, in der Neymar sehr traurig gewesen sei, verriet der Berater im Interview mit der brasilianischen Zeitung "Placar": "Da war er entschlossen, Paris zu verlassen, entweder nach Barcelona zurückzukehren oder aber zu Real Madrid zu wechseln."

Heute jedoch sei sein Klient wieder glücklich. "Er lebt in der Stadt der Lichter, genießt die französische Küche, lebt in einem schönen Haus, hat Freunde und Familie um sich und spielt in einem der besten Klubs, wo er alles hat, was ein Mensch braucht." Mittlerweile gebe es schlicht keinen Grund mehr, Paris zu verlassen, ergänzte Ribeiro. "Neymar ist glücklich und ich denke, dass er mindestens noch zwei weitere Jahre bleiben wird."

Nach den Entwicklungen der letzten Monate und den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der Berater sogar davon überzeugt, dass PSG jetzt auch für andere Superstars zu einer möglichen Anlaufstelle wird.

"Heute ist es für Lionel Messi ohne Zweifel leichter, zu Paris Saint-Germain zu wechseln, als für Neymar nach Barcelona zurückzukehren. Das gilt für Messi und Cristiano Ronaldo. Ich meine es ernst, man darf die Finanzkraft Katars nicht anzweifeln", so Ribeiro.