Barca und England-Klubs erkundigen sich nach Gnabry

Peter Schatz

Leistungsträger beim FC Bayern: Serge Gnabry

Mit seiner jüngsten Gala-Vorstellung beim 3:0-Sieg im Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon untermauerte Serge Gnabry seinen Stellenwert beim FC Bayern München. Kein Wunder, dass andere Topklubs die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt haben.

Laut "Sport 1" haben sich der FC Barcelona und Top-Klubs aus der Premier League nach Gnabry erkundigt und verfolgen den Werdegang des 25-Jährigen ganz genau.

Dass Gnabry den FC Bayern vorzeitig verlässt, sei jedoch extrem unwahrscheinlich. Vielmehr sehe der Angreifer seine Zukunft in München und wolle mit seinen Kumpels Leroy Sané, Joshua Kimmich und Leon Goretzka Titel gewinnen.

Gnabrys Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2023 gültig. Eine Ausstiegsklausel besitzt er nicht.

Für seinen Doppelpack gegen Lyon strich der Nationalspieler zuletzt viel Lob ein. "Wenn man seine Entwicklung in den letzten Jahren sieht, auch in der Nationalmannschaft, muss man sagen, dass er nahe an einem Weltklassespieler ist. Er hat enorme Qualitäten, er ist dynamisch und torgefährlich. Wir sind happy, dass er bei uns in der Mannschaft ist", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick.

Gnabry hat "viele Sahnetage" in der Champions League

Bayern-Vorstand Oliver Kahn schwärmte: "Seine Leistungskurve geht von Jahr zu Jahr nach oben. Er ist noch lange nicht oben angekommen, aber bringt schon jetzt Topleistungen."

"Serge hat gerade in der Champions League viele Sahnetage", hob Kapitän Manuel Neuer hervor. In der Königsklasse erzielte Gnabry bereits neun Saisontreffer. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Mit dem FC Bayern will Gnabry nun seinen ersten internationalen Titel gewinnen. Der 25-Jährige richtete bereits eine Kampfansage an Finalgegner Paris Saint-Germain. "Wir wollen das Triple unbedingt gewinnen und werden am Sonntag alles geben, um den Titel zu holen", so der Außenstürmer.