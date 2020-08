Vogts findet Tuchel "kein Stück schlechter als Klopp"

AFP/SID/JOHANNES EISELE

Berti Vogts stärkt Thomas Tuchel den Rücken

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sieht Thomas Tuchel in Deutschland nicht genug gewürdigt.

"Seit Monaten ärgere ich mich darüber, wie schlecht er in der öffentlichen Wahrnehmung – speziell hier bei uns in Deutschland – wegkommt", schrieb Vogts in einer Kolumne für "t-online.de".

Nach Meinung des 73-Jährigen sei Tuchel "ein internationaler Toptrainer und kein Stück schlechter als Klopp oder Guardiola."

Tuchel steht mit Paris Saint-Germain, das er seit 2018 zu zwei Meistertiteln geführt hat, am Sonntag im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München.

Im Vergleich mit Jürgen Klopp, der im Vorjahr mit dem FC Liverpool die Königsklasse gewonnen hatte, hat Tuchel laut Vogts einen Nachteil.

"Klopp ist ein besonderer Typ. Medien und Fans lieben seine direkte Art. Am Ende zählt doch aber vor allem die Leistung als Trainer. Und die hat nichts mit flotten Sprüchen zu tun, sondern einzig und allein mit dem Inhalt seiner Arbeit", stellte der "Terrier" klar.