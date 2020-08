Noch ohne neuen Klub: So nutzt Götze die freie Zeit

David Inderlied

Mario Götze sucht nach seiner Zeit beim BVB ein neues Abenteuer

Seit Anfang Juli ist Mario Götze ohne neuen Verein. Doch der ehemalige Profi von Borussia Dortmund, der unbedingt in Europa bleiben will, lässt die Wartezeit auf eine neue Herausforderung nach dem Aus beim BVB nicht ungenutzt.

Laut einem Bericht von "Bild" arbeitet Götze gleich zweimal täglich intensiv daran, fit zu bleiben. Dafür hat er einen Personal-Coach an seiner Seite, auf den er schon seit Jahren setzt.

Young-Sun Cho heißt der 37-Jährige und kommt aus Nürnberg, wurde zuletzt immer wieder extra für private Sitzungen nach Dortmund eingeflogen, sogar im Urlaub, so das Blatt.

Während Götze versucht in Form zu bleiben, sucht sein Berater Reza Fazeli in Spanien, Italien und Frankreich nach einem neuen Arbeitgeber. Wichtig dabei für Götze nach Informationen von "Bild": Corona-Risikogebiete sind für die junge Familie rund um Sohn Rome und Ehefrau Ann-Kathrin tabu.

Einen Wechsel in die USA schloss Götze zuletzt allerdings nicht nur aus diesem Grund aus. Inter Miami, der Klub von David Beckham, hatte ihm ein Angebot gemacht, das sieben Millionen Euro Gehalt beinhaltet hätte. Doch der Offensivmann will sich weiter in Europa beweisen.

Da käme das kolportierte Interesse von AS Monaco (mit Neu-Coach Niko Kovac) und AS Rom für den ehemaligen BVB-Star sicher nicht ungelegen, doch in den letzten Tagen und Wochen ist es eher ruhig geworden um Götze.