Test zweier Bundesligisten: 1. FC Köln schlägt Union

Matthias Koch via www.imago-images.de

Der 1. FC Köln hat den Test gegen Union Berlin für sich entschieden

Der 1. FC Köln hat ein Testspiel zweier Bundesligisten gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:1 (2:0) gewonnen.

Noah Katterbach (11.) per Fernschuss und Torjäger Jhon Córdoba (12.) nach einem Fehler von Union-Torhüter Andreas Luthe hatten den Effzeh in Friedrichshafen am Bodensee mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung gebracht.

Der vom FC Schalke 04 verpflichtete Cedric Teuchert verkürzte für Union per Foulelfmeter (52.), vergab danach aber zwei weitere Großchancen.

Der #effzeh gewinnt auch das fünfte Testspiel und schlägt Union Berlin nach FC-Toren von Katterbach und Cordoba mit 2:1. 🔴⚪️ pic.twitter.com/ET45Hek7Le — 1. FC Köln (@fckoeln) 22. August 2020

Für die Kölner war es der fünfte Sieg im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Saison.

Union hatte tags zuvor beim 0:3 gegen den österreichischen Erstligisten FC Tirol die erste Niederlage im vierten Spiel kassiert, trat gegen den FC aber mit einer komplett anderen Startelf an.