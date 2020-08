Barca-Insider sicher: Messi wird Barca verlassen

Michael Regan - UEFA

Verlässt Lionel Messi den FC Barcelona?

Der FC Barcelona ohne Lionel Messi? Eigentlich unvorstellbar. Doch nach der katastrophalen Saison 2019/20 könnte der Superstar die Katalanen tatsächlich verlassen. Sein Transfer wäre zweifelsfrei einer der größten aller Zeiten. Wie ist der aktuelle Stand? Wie plant der Argentinier? Und was sagt der FC Barcelona? Alle Entwicklungen im Poker um den 33-Jährigen in der Übersicht:

Update 23.08.2020, 8:30 Uhr

Trägt Lionel Messi in der Saison 2020/21 noch das Trikot des FC Barcelona? Agustí Benedito, ehemalige Präsidentschaftskandidat der Katalanen und erklärter Gegner von Klubchef Josep Maria Bartomeu, ist überzeugt: Der Superstar wird den Verein verlassen.

"Unglücklicherweise denke ich, dass Bartomeu es endlich geschafft hat, für Messis Abschied zu sorgen. Er wäre der letzte und tragischste Fehler in seiner Ära, die für den Klub ein echter Albtraum war", sagte Benedito im Interview mit der katalanischen Zeitung "Sport".

Würde Messis Vertrag in diesem Jahr auslaufen, wäre der Argentinier ganz sicher schon weg, ist der ehemalige Präsidentschaftskandidat überzeugt. "Seit Neymar gewechselt ist, war Messi nicht mehr glücklich", erklärte der 56-Jährige.

Eben jener Neymar soll ein Grund sein, warum das Vertrauen Messis in die Klubspitze aufgebraucht ist. Das berichtet die "Mundo Deportivo". Messi hatte sich 2019 für eine Rückkehr des Brasilianers stark gemacht, Barca aber erfüllte ihm diesen Wunsch nicht und verpflichtete stattdessen Antoine Griezmann.

Die Entlassung von Ex-Trainer Ernesto Valverde, das lange Festhalten am mittlerweile geschassten Sportdirektor Eric Abidal sowie das kühle Verhältnis zum gefeuerten Ex-Coach Quique Setién sollen Messi laut "MD" ebenfalls sauer aufgestoßen sein.

In Italien verfolgt man diese Berichte derzeit mit dem wohl größten Interesse. Der Grund: Inter Mailand bastelt hinter den Kulissen angeblich an einem Plan, der den Argentinier von einem Wechsel überzeugen soll. Die "Gazzetta dello Sport" schreibt von einer "großen Menge Geld", die die Nerazzurri für Messi in die Hand nehmen wollen. Um welche Größenordnung es sich dabei dreht, ist allerdings offen.

"Don Balon" glaubt zu wissen, dass der Superstar schon für vergleichsweise moderate 250 Millionen Euro zu haben wäre. Eine Summe, die sicherlich einige Vereine auf den Plan rufen würde.

Update 22.08.2020, 08:21 Uhr

Laut Barca-Boss Josep Maria Bartomeu ist Lionel Messi auch in der schwersten sportlichen Krise seit vielen Jahren unverkäuflich. Doch das sehen offenbar nicht alle hochrangigen Mitarbeiter des Klubs so.

Wie der US-Sender "ESPN" von namentlich nicht genannten Vorstandsmitgliedern des FC Barcelona erfahren hat, wehren sich nicht alle Entscheidungsträger innerhalb des Klubs gegen einen Verkauf des argentinischen Superstars. Sollte das Angebot stimmen, würden sie einem Transfer demnach zustimmen und die Tür für einen Abschied öffnen.

Dieses Angebot müsse allerdings so attraktiv sein, dass Barca mit dem Geld das Team komplett umbauen und gleichzeitig die enormen Gehaltskosten reduzieren könnte, heißt es.

Oberstes Ziel bleibe es trotz des internen Kurswechsels einiger hochrangiger Mitarbeiter, Messi von einem Verbleib zu überzeugen, berichtet "ESPN".

Update 21.08.2020, 16:13 Uhr

Verlässt Barca-Urgestein Lionel Messi in diesem Sommer tatsächlich die Katalanen? Laut "Mundo Deportivo" ist der offen wechselwillige Argentinier gleich von mehreren Klubs intensiver in den Fokus genommen worden.

Demnach gibt es bereits Kontakt mit Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Manchester City, zuletzt ebenfalls als Interessent gehandelt, soll nicht darunter sein. Beste Chancen soll PSG besitzen. Grund: Neymar und das Flair der Stadt.

Update 20.08.2020, 21:45 Uhr

Lionel Messi hat seine Zukunft beim FC Barcelona laut eines Medienberichts erneut offengelassen. Wie der katalanische Radiosender "RAC 1" berichtet, soll der argentinische Superstar dem neuem Barca-Trainer Ronald Koeman bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt haben, dass er sich eher einen Wechsel als einen Verbleib in Barcelona vorstellen könne.

Knapp eine Woche nach dem 2:8-Debakel gegen Bayern München im Champions-League-Viertelfinale soll Messi seinen Urlaub für das Gespräch mit dem Niederländer unterbrochen haben. Darin habe der 33-Jährige, dessen Vertrag noch bis zum kommenden Sommer läuft, seinen Unmut über die aktuelle Situation kundgetan, berichtet "RAC 1".

Update 16.08.2020, 22:22 Uhr

Die Spekulationen über einen Abschied von Lionel Messi beim FC Barcelona nehmen immer weiter Fahrt auf. Der brasilianische Sender "Esporte Interativo" berichtete unter Berufung auf eine interne Quelle bei den Katalanen, der 33-Jährige habe dem Fußballklub seinen Wunsch nach einem Wechsel mitgeteilt.

Dies will der für Barça zuständige Reporter des Senders nach dem krachenden Champions-League-Aus mit dem 2:8 gegen den FC Bayern erfahren haben. Ein Vertrauter von Messi wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer gesehen.

Update 11.08.2020, 13:51 Uhr

Die Spekulationen um einen Wechsel von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona zu Inter Mailand haben neue Nahrung erhalten.

Laut des italienischen TV-Kanals "Sport Mediaset" soll sich der 33-jährige Argentinier ein Penthouse im exklusiven Mailänder Hochhaus Torre Solaria, unweit von Inters Hauptquartier, gekauft haben.

Der Vertrag des Ausnahmespielers bei Barca läuft im Sommer 2021 aus. Die Verhandlungen über eine Verlängerung soll der sechsmalige Weltfußballer laut Radiosender "Cadena Ser" gestoppt haben.

Update 28.07.2020, 20:06 Uhr

Seit Tagen wird in Italien über einen Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona zu Inter Mailand spekuliert. Nun befeuerte ausgerechnet PPTV, der TV-Sender des chinesischen Inter-Eigentümers Suning, die Gerüchte.

Vor dem Spitzenspiel der Serie A zwischen Inter und SSC Neapel am Dienstagabend sendete der Kanal ein virtuelles Plakat, auf dem der Schatten Messis auf den Mailänder Dom projiziert war.

Unklar ist, was Suning mit dem Plakat bewirken will. Zumindest Ex-Präsident Massimo Moratti hält einen Wechsel des sechsmaligen Weltfußballers für keine Utopie: "Im Fußball können Träume wahr werden", sagte Moratti in einem Radio-Interview: "Messis Vater würde zu Fuß zur Vertragsunterzeichung kommen."

In den vergangenen Tagen hatten italienische Medien berichtet, dass sich Messis Vater eine Wohnung in Mailand gekauft habe. Jorge Messi, der die finanziellen Interessen seines Sohnes vertritt, habe die Absicht, aus wirtschaftlichen Gründen in die lombardische Metropole zu ziehen, um von Steueranreizen der italienischen Regierung für Ausländer zu profitieren.

Inter-Sportdirektor Giuseppe Marotta hatte daraufhin betont, dass ein Transfer von Messi für den Klub "nicht realisierbar" sei. Gerüchte über einen möglichen Wechsel des "Flohs" nach Mailand halten jedoch an. Messis Dauerrivale Cristiano Ronaldo spielt ebenfalls in der Serie A für Meister Juventus Turin.

Update 06.07.2020, 12:13 Uhr

Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu vom FC Barcelona hat keine Zweifel, dass eine Weiterbeschäftigung von Superstar Lionel Messi bei den Katalanen nur eine Formsache ist.

"Wir verhandeln mit einigen Spielern, aber Messi hat uns erklärt, dass er bleiben wolle", sagte Bartomeu bei "Movistar", "wir werden ihn noch einige Zeit länger genießen dürfen." Der Argentinier werde "sein Arbeitsleben und sein fußballerisches Leben in Barcelona beenden", bekräftigte der Klub-Chef.

Am Freitag hatte der spanische Radiosender "Cadena Ser" berichtet, dass Messi die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung über 2021 hinaus vorerst gestoppt habe.

Update 03.07.2020, 11:48 Uhr

Lionel Messi erwägt einem Bericht des Senders "Cadena Ser" zufolge, den FC Barcelona im Sommer 2021 nach dem Ende seines aktuellen Vertrages verlassen. Der Radiosender gab dafür allerdings keine Quellen an.

Messi soll die anfangs gut verlaufenen Verhandlungen über einen neuen Kontrakt gestoppt haben. Grund sollen die jüngste Ereignisse beim sportlich schwächelnden spanischen Meister gewesen sein, die auch Messi in ein schlechtes Licht rückten.

Dabei ging es um angebliche interne Angelegenheiten, die an die Öffentlichkeit drangen, wie unter anderem die Trennung vom ehemaligen Trainer Ernesto Valverde, aber auch den Gehaltsverzicht in der Corona-Krise. -> Mehr dazu hier: Messi will Barca verlassen

Update 01.06.2020, 20:29 Uhr

Die Fans des FC Barcelona dürfen aufatmen: Weltfußballer Lionel Messi bleibt nach Medienberichten mindestens eine weitere Saison beim spanischen Meister.

Der 32 Jahre alte Argentinier hat eine Vertragsklausel, die ihm den ablösefreien Wechsel zu einem anderem Klub im Sommer ermöglicht hätte, nicht aktiviert, wie spanische Fachmedien unter Berufung auf den Verein und auf Kreise des Spielers berichteten. Die Frist zur Aktivierung der Klausel sei am Sonntag abgelaufen, hieß es.

Messi gehört schon seit 2004 dem Profiteam des FC Barcelona an und ist somit der dienstälteste Spieler des Klubs. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Die im Vertrag festgeschriebene Ablöseklausel beträgt laut Medien 700 Millionen Euro.

Nach Medienberichten ist der sechsfache Weltfußballer mit der Einkaufs- und Verkaufspolitik der Katalanen seit Jahren unzufrieden. Das hatte bei Fans die Angst vor einem Weggang geweckt.

Update 20.02.2020, 12:05 Uhr

Weiter Unruhe beim FC Barcelona! Lionel Messi hat im Streit mit Sportdirektor Abidal nachgelegt und seine scharfe Kritik erneuert.

"Ich kenne seine Gründe nicht. Aber ich habe geantwortet, weil ich mich angegriffen gefühlt habe. Und ich gespürt habe, dass er die Spieler angegriffen hat", erklärte Messi im Interview mit "Mundo Deportivo".

Abidal hatte öffentlich angedeutet, dass bei der Entlassung von Enrique Valverde auch ein Einstellungsproblem der Spieler eine entscheidende Rolle spielte. Messi entgegnete daraufhin bissig, jeder solle sich im Verein "um seine Aufgaben kümmern", die sportliche Leitung müsste allein die "Verantwortung über die eigenen Entscheidungen übernehmen".

Messi störte im Nachgang vor allem, dass seine Mitspieler in den Führungswechsel hineingezogen wurden. "Darüber hinaus wurde gesagt, dass die Kabine über Dinge entscheidet. Dass die Spieler für die Entlassung der Trainer verantwortlich sind." Für Messi waren diese Aussagen "einfach verrückt", daher entschied er sich, "so deutlich" zu werden.

Dem Barcelona-Star hätten die Äußerungen von Abidal zum einen wehgetan, "weil er die Spieler angegriffen hat". Zum anderen, "weil immer wieder behauptet wird, dass ich Entscheidungen treffe. Das ist einfach nicht wahr".

Update 05.02.2020, 09:33 Uhr

Mit ungewohnt scharfen Worten hat sich Superstar Lionel Messi vom FC Barcelonas gegen Kritik von Sportdirektor Eric Abidal zur Wehr gesetzt. Abidal hatte zuvor angedeutet, dass bei der Trennung von Fußball-Trainer Ernesto Valverde im Januar auch ein Einstellungsproblem der Spieler eine Rolle gespielt habe.

"Ich mache so etwas, ehrlich gesagt, nicht gerne. Aber ich denke, dass sich jeder um seine Aufgaben kümmern sollte. Die Spieler um das, was auf dem Platz passiert - und wir sind die Ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen", schrieb der 32-Jährige in seiner Instagram-Story. Auf der anderen Seite müsse sich die sportliche Führung ebenso ihrer Verantwortung bewusst sein und "vor allem Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernehmen".

Messi, der mit dem früheren Abwehrspieler Abidal von 2007 bis 2013 zusammen bei den Katalanen spielte, wurde noch deutlicher: "Wenn man über Spieler redet, sollte man auch die Namen nennen. Macht man das nicht, beschmutzt man den Namen eines jeden und streut Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen."

Update 17.11.2019, 10:32 Uhr

Der FC Barcelona will den Vertrag mit Weltfußballer Lionel Messi so schnell wie möglich verlängern.

"Wir reden mit den Beratern von Messi", sagte Barca-Sportdirektor Eric Abidal der Tageszeitung "Sport" aus Barcelona, "wir wollen seine Personalie sehr schnell zum Abschluss bringen. Er ist ein Schlüsselspieler."

Der Vertrag des 32-jährigen Argentiniers bei den Katalanen läuft noch bis 30. Juni 2021. Allerdings besitzt Messi mit Vollendung des 32. Lebensjahres eine Klausel in seinem Vertrag, dass er den Klub jeweils im Sommer ablösefrei verlassen kann - also erstmalig zum 1. Juli 2020. Auch andere Barca-Ikonen wie Xavi, Andres Iniesta oder Carles Puyol hatten ähnliche Klauseln in ihren Verträgen mit Barcelona.