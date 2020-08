Ex-Nationalspieler Aogo beendet seine Karriere

View this post on Instagram

Hallo Leute! Auch wenn das hier „nur“ ein Post ist, der schnell wieder nach unten durchrutscht - für mich sind es besondere Worte. Und ein besonderer Anlass, dessen Verkündung mir ehrlich gesagt auch nicht so leicht fällt. Ich habe mich entschieden, meine Laufbahn als Spieler zu beenden, nach 16 Jahren im Profifußball. Die Zeit für einen Schnitt und dann auch einen nächsten Schritt ist gekommen. Ich habe schon noch mit mir gerungen, dieses oder jenes Angebot vielleicht doch anzunehmen - aber es fühlt sich jetzt einfach super und vor allem richtig an, selbst die Entscheidung getroffen zu haben. Und auch wenn wir uns die letzte Station in Hannover alle etwas anders ausgemalt hatten, nehme ich auch von dort noch einige Erinnerungen mit, die mich wirklich glücklich zurückschauen lassen auf die vielleicht schönste Reise meines Lebens. Ich möchte dem Fußball DANKE sagen für so viele Erlebnisse, so viele lehrreiche Momente, so viele Augenblicke und Freundschaften, die für immer bleiben werden. Meine Mannschaft in der Zukunft ist meine Familie, unser zweiter Neuzugang ist unterwegs - wir können unsere Vorfreude kaum beschreiben. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich auch beruflich meine Herausforderungen brauche. Dazu dann demnächst mehr ;) DANKE, dass ihr mit mir diesen Weg gegangen seid, er war unglaublich. Und er geht weiter. Euer Dennis (Video: @derweissmantel)