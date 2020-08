Presse: "Bayern, die Könige von Europa!"

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Der FC Bayern hat PSG um Superstar Neymar bezwungen

Am Sonntagabend hat der FC Bayern München Paris Saint-Germain mit 1:0 in die Knie gezwungen und mit dem Gewinn der Champions League 2020 das zweite Triple der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. So reagiert die internationale Presse auf den Coup des deutschen Rekordmeisters.

FRANKREICH

France Football: Der Traum von Paris bleibt unerfüllt. Kingsley Coman und Bayern München haben ihn im Finale der Champions League zerstört.

L'Équipe: Mit feuchten Augen und einem niedergeschlagenen, abwesenden, leeren Gesicht mussten die Pariser mit ansehen, wie die Deutschen vor Freude explodierten. Das leere Stadion ließ die Freude wiederhallen und trug die Hoffnungen eines eroberten PSG davon.

Le Parisien: Dem Gral so nah! Ein Abend der Trauer für PSG, dass von Bayern geschlagen wurde. Der Traum eines Klubs, einer Stadt und einiger Millionen Franzosen verdampfte in der Nacht von Lissabon.

DEUTSCHLAND

ntv: Coman köpft den FC Bayern zum Triple. Der FC Bayern besiegt in einem intensiven und hochklassigen Finale der Champions League Paris Saint-Germain knapp. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick macht damit nach einer überragenden Saison das zweite Triple der Vereinsgeschichte perfekt.

Bild: Bayern, die Könige von Europa! Zum zweiten Mal nach 2013 schafft der FC Bayern München das Größte, was man im Fußball erreichen kann: Der deutsche Rekordmeister gewinnt nach der Deutschen Meisterschaft und dem DFB-Pokal auch die Champions League!

kicker: Triple perfekt! Coman köpft Bayern auf Europas Thron. Der FC Bayern ist Champions-League-Sieger! Im Finale von Lissabon setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 1:0 gegen Paris St. Germain durch und feierte seinen dritten Erfolg in der Königsklasse. In einem intensiven und bis zum Ende offenen Finale erzielte ausgerechnet ein ehemaliger Pariser das Tor zur Trophäe.

Spiegel online: Kingsley, der Königsmacher. Der FC Bayern krönt eine phänomenale Saison mit dem Champions-League-Titel und bestätigt sein altes Final-Gesetz. Außer Kingsley Coman und Manuel Neuer verdient noch ein anderer Spieler eine Huldigung.

FAZ: Glänzende Krönung für den FC Bayern. Kein anderer Münchner Triumph in der Champions League war so verdient wie dieser. Der Triple-Erfolg ist vor allem das Werk von Trainer Hansi Flick. Der Gewinner von Lissabon heißt aber auch: Qatar!

SPANIEN

Marca: Kaiserliche Bayern! Der Oger hat die Stars gefressen. Der FC Bayern, der sich diese monströse Perfektion über Jahrhunderte erarbeitet hat, ist der neue König von Europa. Das Team von Beckenbauer, Matthäus, Torpedo Müller, Breitner, Maier und anderen Göttern gewann schon den sechsten Titel. Um ihn zu erringen, benötigte es Coman, einen Pariser, einen ehemaligen PSG-Spieler.

ENGLAND

Mirror: Paris Saint-Germain wurde in seinem ersten Champions-League-Finale frustriert, als Bayern München die sechste europäische Krone holte.

Daily Mail: Neymar bleibt mit gebrochenem Herzen und in einer Flut aus Tränen zurück. Der 222-Millionen-Euro-Spieler brach nach der Niederlage im Champions-League-Finale mit PSG zusammen. Das hält die Fans aber nicht davon ab, sich an seinem Elend zu erfreuen.

The Sun: Comans Kopfball ebnet den Weg zum sechsten Champions-League-Titel für die deutschen Könige, für Neymar und Co. brachte die Nacht Frustration. Sie sind wie der Donner durch Europa gepflügt, dieses unwiderstehliche Team des FC Bayern. Sie haben Londons beste Teams, Tottenham und Chelsea, plattgewalzt und dabei 17 Tore erzielt.

SCHWEIZ

Blick: Bayern München schlägt im Champions-League-Final Paris Saint-Germain. Für die Deutschen ist es der sechste Champions-League-Erfolg. Bayern München schlägt Paris Saint-Germain in einem packenden Spiel mit 1:0 und gewinnt die Champions League zum sechsten Mal! Es ist eine Saison der Superlativen der Deutschen. In Lissabon machen sie das nächste Triple nach 2013 aus Liga, Pokal und Königsklasse perfekt. Als erste Mannschaft überhaupt schaffen sie es sämtliche Spiele auf dem Weg zum Champions-League-Titel zu gewinnen. Für Paris zusätzlich bitter: Mit Kingsley Coman schießt ausgerechnet ein ehemaliger PSG-Junior den goldenen Treffer für Bayern.