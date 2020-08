Medien: BVB-Gehälter deutlich gestiegen

imago sportfotodienst

Marco Reus (li.) ist einer der Top-Verdiener beim BVB

Um auch in der Saison 2020/2021 wieder den Angriff auf die deutsche Fußball-Meisterschaft zu wagen und gleichzeitig in der Champions League ein nicht unbeträchtliches Wörtchen mitzureden, hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren massiv in den Kader investiert. Das macht sich nun deutlich bei den Gehältern der BVB-Stars bemerkbar.

Aus dem Geschäftsbericht für die Saison 2019/2020 geht hervor, dass die Personalkosten bei den Schwarzgelben deutlich gestiegen sind. Um mehr als zehn Millionen Euro ging der Aufwand zuletzt nach oben.

Insgesamt hat die Borussia 215,157 Millionen Euro an Gehältern ausgegeben, darin sind jedoch auch die mehr als 800 Angestellten in Handel und Verwaltung, in Amateur- und Nachwuchsabteilung inbegriffen.

Der Großteil entfällt jedoch auf den Spielerkader, wie Hans-Joachim Watzke bei der Vorstellung des Geschäftsberichts verriet.

Konkret sind es laut dem BVB-Boss "75 bis 80 Prozent". Umgerechnet liegen die Ausgaben für den Dortmunder Kader also zwischen 161,4 Millionen Euro und 172,1 Millionen Euro.

Deutliches Plus für den BVB-Kader

Schlüsselt man die oben aufgeführten Mehrkosten von zehn Millionen genauer auf, gehen immer sechs Millionen Euro auf das Konto der Lizenzspielerabteilung, wie Finanzgeschäftsführer Tomas Treß dem "kicker" verriet. Ein deutliches Plus für die BVB-Profis.

Gut möglich, dass Jadon Sancho einen nicht unbeträchtlichen Batzen davon für sich verbuchen konnte. Erst Anfang August enthüllte Michael Zorc, dass die Borussia heimlich mit dem Shootingstar bis 2023 verlängert hat und in dem Zuge natürlich auch branchenüblich das Gehalt des jungen Engländers angepasst wurde.

Auch Erling Haaland, der im Winter von RB Salzburg kam und mit 16 Toren in 18 Pflichtspielen einschlug wie eine Bombe, dürfte einen Teil des Kuchens abbekommen haben.

Davon, dass das Salär der Spieler noch weiter steigt, geht Watzke jedoch nicht aus. "Ich glaube schon, dass die Gehälter sinken werden", zitiert der "kicker" den 61-Jährigen, "noch wichtiger ist, dass du sie in Einklang bringst mit deinen Einnahmen."

Und diese sind aufgrund der Corona-Pandemie und den Spielen ohne Zuschauer zuletzt deutlich gesunken. Fast 45 Millionen Euro Verlust beklagt der Klub aufgrund der Auswirkungen von Covid-19.

Deshalb werden die Profis auch von sich aus in den kommenden Monaten auf Teile ihres Gehalts verzichten. "Wir halten zusammen," freute sich Watzke über das Zeichen aus dem Mannschaftsbereich.

BVB-Profis verzichten weiter auf Teile des Gehalts

Schon zwischen März und Juni hatten die Dortmunder Verantwortlichen auf diese Weise mehr als fünf Millionen Euro einsparen können.

Die Vereinbarung für den neuerlichen Verzicht gilt vorerst bis 31. Dezember und umfasst aktuell 20 Prozent an Einbußen. Sobald die Saison Mitte September (vor wahrscheinlich leeren Rängen) startet, gehen die Abzüge auf zehn Prozent zurück.

"Es sei denn, wir spielen vorher wieder mit der maximalen Zuschauerkapazität", sagte Watzke, dann sollen wieder "normale Verhältnisse" herrschen.