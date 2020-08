BVB in Sorge: "Keine Klarheit" bei Zagadou

via www.imago-images.de

Wie lange fehlt Dan-Axel Zagadou dem BVB?

Bereits seit eineinhalb Wochen muss Borussia Dortmund auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Es mehren sich Indizien dafür, dass der französische Innenverteidiger dem BVB noch länger fehlen könnte.

Im Trainingslager im Schweizer Ort Bad Ragaz hatte sich Zagadou an dem Knie verletzt, an dem er sich im April ein Außenband angerissen hatte. Besorgniserregend aus Dortmunder Sicht: Eine genaue Diagnose für den 21-Jährigen liegt bislang nicht vor.

Und das, obwohl der BVB seine Zelte in Bad Ragaz bereits vor gut einer Woche abbrach und die Profis ihrer Arbeit inzwischen wieder im Trainingszentrum in Brackel nachgehen.

Dass auch der Klub selbst in der Causa Zagadou im Dunkeln tappt, bestätigte Sportdirektor Michael Zorc auf Anfrage von "kicker" und "Ruhrnachrichten". "Es besteht immer noch keine Klarheit, es stehen noch Untersuchungen aus", so der 57-Jährige. Ursprünglich war bei Zagadou mit einer Ausfallzeit von 14 bis 20 Tagen gerechnet worden. Zorc wollte nicht bestätigten, dass sich dieser Zeitraum nun deutlich erhöht.

BVB: Engpass im Abwehrzentrum

Sollten sich diese Befürchtungen allerdings bestätigen, droht Trainer Lucien Favre in den kommenden Wochen Ungemach.

Zagadou spielt in den Gedankenspielen des Schweizer Taktik-Tüftlers eine zentrale Rolle - und fehlt nun womöglich in der entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung, ehe Mitte September die ersten Pflichtspiele in DFB-Pokal und Bundesliga für den BVB auf dem Programm stehen.

Mit Mats Hummels und Manuel Akanji verfügt Favre aktuell nur über zwei gelernte Innenverteidiger. Dazu kommen der etatmäßige Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek und Emre Can, der eigentlich eher im zentralen defensiven Mittelfeld eingeplant ist und in der von Favre nun (wieder) favorisierten Viererkette seine Stärken nicht optimal ausspielen kann.

Immerhin: Mit Maximilian Hippe aus der U23 und dem erst 16 Jahre alten Nnamdi Collins aus der U19 durften zuletzt zwei junge Dortmunder Abwehr-Talente bei den Profis schnuppern.