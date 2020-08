Hainer verrät Details über Thiago, Boateng, Flick und Co.

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Herbert Hainer (r.) hat über Personalien beim FC Bayern gesprochen

In seiner ersten Saison als Präsident hat der FC Bayern München gleich das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. Herbert Hainer sieht den deutschen Rekordmeister dennoch noch lange nicht am Ende des Erfolgswegs angekommen.

"Das könnte durchaus der Beginn einer Ära sein", erklärte Hainer, der Mitte November 2019 die Nachfolge von Klub-Legende Uli Hoeneß als Bayern-Boss antrat, im Interview mit der "Sport Bild". Man habe das Team in den vergangenen Spielzeiten "sehr gezielt verjüngt" und verfüge nun über "eine junge, talentierte Mannschaft, die aber auch Routiniers" aufweist. Dieser Mix sei "unheimlich gut", konkretisiert der 66-Jährige, warum er an eine goldene Zukunft glaubt.

Zu erwarten ist sogar, dass die Altersstruktur des FC Bayern in diesem Sommer noch etwas weiter gen Jugend tendieren wird. Ein Verbleib der Routiniers Thiago (29) und Jérôme Boateng (31) ist noch längst nicht klar, Javi Martínez (31) wird sicher gehen.

Während es in der Causa Boateng (Hainer: "Ich rate ihm, einfach weiter so gut Fußball zu spielen wie zuletzt") wohl nur noch darum geht, ob der deutsche Ex-Nationalspieler bereits vor der anstehenden Saison wechselt oder 2020/21 in sein letztes Bayern-Jahr geht, stehen die Zeichen bei Thiago eindeutig auf Blitz-Abschied.

Hainer bestätigte zwar, dass man den Spanier gerne länger an der Isar sehen würde, die Chancen stehen aber schlecht.

"Thiago hat von sich aus geäußert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und eine neue Herausforderung suchen will. Es gab nun auch in Lissabon keine anderen Signale – und in der Finalnacht haben wir nicht über Verträge gesprochen", führt der Bayern-Boss aus.

Als wahrscheinlichstes Ziel des Mittelfeldstrategen gilt der FC Liverpool, die Ablöseverhandlungen gestalten sich aber wohl nicht einfach.

Vertrag beim FC Bayern "ein Privileg"

Angst, dass weitere Stars oder Coach Hansi Flick nun den Reizen anderer Klubs erliegen könnten, hat Hainer derweil nicht.

"Warum sollte jemand aus dieser Mannschaft wegwollen?", fragt der Hoeneß-Erbe. Er glaube zwar durchaus, dass "der eine oder andere ein Angebot bekommen" wird, unterstreicht jedoch: "Beim FC Bayern zu sein, dem besten Verein in Europa, der gerade die Champions League, das Triple gewonnen hat, und finanziell sehr gut geführt ist, ist auch ein Privileg. Da wird sich jeder einen Wechsel zweimal überlegen."

Auch zu einer anderen Bayern-Personalie bezog Hainer Stellung: Starstürmer Robert Lewandowski sei "der beste Torjäger der Welt", habe alles gewonnen und nun der logische Top-Anwärter auf den Titel des Weltfußballers 2020.