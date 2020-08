Medien: Bayern trifft Tolisso-Entscheidung

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Corentin Tolisso bleibt wohl beim FC Bayern

Weltmeister Corentin Tolisso wird wohl auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen. Obwohl der Franzose zwischenzeitlich als Verkaufskandidat galt, wird er eine weitere Chance beim Rekordmeister bekommen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, geht die Tendenz beim Mittelfeldspieler inzwischen wieder deutlich in Richtung Verbleib. Der Grund: Den Rekordmeister erwartet eine echte Marathon-Saison, ein entsprechend breiter Kader ist zwingend nötig. Tolisso soll Teil davon sein.

Auch der Franzose soll sich mittlerweile mit dem Gedanken an ein weiteres Jahr in München angefreundet haben. Dabei hegte der 26-Jährige in den letzten Monaten immer wieder Wechsel-Absichten. Ein Grund, warum ihn auch der Klub auf die interne Verkaufsliste setzte.

Die Münchner Chefetage soll sich schon im vergangenen Herbst nach einem Abnehmer für den Mittelfeldspieler umgesehen haben, einzig das Veto von Trainer Hansi Flick verhinderte einen Winter-Wechsel Tolissos, an dem Manchester United dran war.

Jetzt will der 26-Jährige noch einmal voll angreifen und beweisen, dass er die 40 Millionen Euro, die der FC Bayern im Sommer 2017 für ihn zahlte, auch wert ist.