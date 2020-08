Thomas Müller: Darum spiele ich unter Hansi Flick so gut

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Thomas Müller holte zum zweiten Mal in seiner Karriere das Triple

Thomas Müller hat unter Cheftrainer Hansi Flick beim FC Bayern München zurück zu absoluter Topform gefunden. Nachdem er zuvor unter Niko Kovac seinen Stammplatz eingebüßt hatte, war er im Spielsystem der letzten Monate auf der Zehner-Position nicht mehr wegzudenken.

Nicht nur spielerisch hat Müller dabei Weltklasse-Leistungen gezeigt. Er ging auch als Anführer voran, war während der 90 Minuten und drumherum einer der Wortführer bei den Münchnern.

Der 30-Jährige selbst betonte im Gespräch mit der "Sport Bild": "Ich habe meine dominanteste Rolle, seit ich bei Bayern spiele. Bei meinem ersten Triple 2013 war ich ja noch in meinen jungen Jahren. Aber für eine Führungsrolle, wie ich sie zuletzt ausüben durfte, ist es wichtig, dass dir der Trainer sein Vertrauen ausspricht. Das hat Hansi Flick getan. Der Rest ist Geschichte."

Müller blickte bereits auf eine überragende Meisterschafts-Rückrunde zurück, in der er zum besten Vorbereiter der Bundesliga aufstieg. Auch in der Champions League beeindruckte der 100-fache Nationalspieler mit großer Mannschaftsdienlichkeit, Lauffreude, Unbekümmertheit und Zielstrebigkeit.

"Wir wollen immer alles gewinnen"

Müllers Dank gilt dabei vor allem Coach Flick, der ihn wieder zu einer der zentralen Figuren in Bayerns Offensivspiel machte. "Was soll ich sagen: Wir kommen mit ihm wirklich gut zurecht. [...] Was er aus der Mannschaft in den vergangenen zehn Monaten gemacht hat, ist wirklich unglaublich", so Bayerns Nummer 25.

Aufkommende Sorgen, die Bayern könnten in naher Zukunft etwas satt vom großen Erfolg der Triple-Saison sein und womöglich die zuletzt gezeigte Entschlossenheit vermissen lassen, will Müller nach dem 14-tägigen Urlaub im Keim ersticken.

"Wer mich und diese Mannschaft kennt, sollte wissen, wie es um unseren Hunger bestellt ist. Wir wollen immer alles gewinnen. Wenn die Champions League wieder losgeht, werden wir alles dafür tun, sie zu verteidigen und den Henkelpott ein weiteres Mal nach München zu holen", versprach der dienstälteste FCB-Star, der sein Arbeitspapier an der Säbener Straße jüngst bis 2023 verlängert hatte.