Alfaro wird Cruyff-Nachfolger in Ecuador

AFP/SID/JUAN MABROMATA

Gustavo Alfaro ist neuer Nationaltrainer Ecuadors

Der Argentinier Gustavo Alfaro tritt die Nachfolge von Jordi Cruyff als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Ecuador an. Das gab der ecuadorianische Fußballverband FEF am Mittwoch bekannt.

Alfaro soll das Team während der Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar, bei einer möglichen Endrunden-Teilnahme (21. November bis 18. Dezember) sowie der Copa America 2021 (11. Juni bis 11. Juli) betreuen.

Jordi Cruyff war Ende Juli noch vor seinem ersten Spiel als Ecuadors Trainer zurückgetreten. Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Johan Cruyff hatte sein Amt im Januar diesen Jahres angetreten, wegen der Corona-Pandemie fanden seitdem aber keine Länderspiele statt. Über die Gründe des plötzlichen Rücktritts wurde nichts bekannt.

Ecuador nahm zuletzt 2014 in Brasilien an einer WM-Endrunde teil. Am 8. Oktober eröffnet das Team gegen Argentinien die südamerikanische WM-Qualifikationsrunde für das Turnier 2022.