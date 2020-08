Medizincheck am Freitag? McKennie vor Juve-Wechsel

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Weston McKennie wird den FC Schalke wohl verlassen

Der Wechsel von Weston McKennie vom FC Schalke zu Juventus Turin ist bereits auf der Zielgeraden. Einzig "bürokratische Hürden" stehen dem Deal nach Informationen des "Transfer-Experten" Gianluca Di Marzio noch im Weg.

Schon am Freitag könnte McKennie beim italienischen Rekordmeister den obligatorischen Medizincheck absolvieren, berichtet Di Marzio. Der US-Amerikaner verhandelt mit der Alten Dame derzeit die letzten Einzelheiten seines Vertrags aus, heißt es.

Das Transfer-Modell sieht zunächst eine einjährige Leihe vor. Dafür kassiert der FC Schalke in diesem Sommer eine Summe in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Die vertraglich festgelegte Kaufoption soll bei 18 Millionen Euro liegen.

Der McKennie-Deal mit Juventus dürfte vor allem in England für enttäuschte Gesichter sorgen. In den vergangenen Wochen hieß es stets, der Mittelfeldspieler werde sich einem Klub in der Premier League anschließen. Der FC Southampton um den Ex-Bundesligatrainer Ralph Hasenhüttl galt als Favorit auf die Verpflichtung des 21-Jährigen. Auch Aston Villa wurde als potenzieller Abnehmer genannt.

McKennie-Abgang war nicht geplant

Dass der FC Schalke McKennie (Vertrag bis 2024) schon in diesem Sommer abgibt, war ursprünglich nicht geplant. Allerdings sind die Königsblauen dringend auf Einnahmen angewiesen. Dazu soll auch der Spieler selbst dem Bundesligisten schon vor einigen Wochen mitgeteilt haben, dass er sich eine neue Herausforderung wünsche.

McKennie steht seit 2016 bei den Knappen unter Vertrag und lief seitdem in 91 Pflichtspielen für die Schalker auf. In Gelsenkirchen reifte der Youngster zum Nationalspieler. Seit zwei Jahren zählt er zudem zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Zwischenzeitlich galt er sogar als Kandidat auf das Schalker Kapitänsamt. Eine Rolle, die letztlich aber Omar Mascarell übernahm.