Mavropanos: Lewy und Haaland machen den Reiz aus

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Konstantinos Mavropanos freut sich auf die Duelle mit Robert Lewandowski und Erling Haaland

In der vergangenen Saison kämpfte Konstantinos Mavropanos noch mit dem 1. FC Nürnberg um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Nun trifft der Grieche mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga auf Topspieler vom FC Bayern und Borussia Dortmund. Eine Aufgabe, auf die sich der Innenverteidiger freut.

"Die Bundesliga ist voller Topstürmer, nehmen wir Dortmunds Erling Haaland oder Bayerns Robert Lewandowski. Das sind Herausforderungen, die den Reiz ausmachen", sagte Mavropanos in einem Interview mit dem "kicker".

Der vom FC Arsenal ausgeliehene Abwehrspieler erwartet gegen die Topklubs aus dem deutschen Oberhaus "sehr spannende Duelle, die mich als Innenverteidiger und uns als Mannschaft insgesamt besonders fordern werden". Dabei könnten Kleinigkeiten oder die Tagesform spielentscheidend sein, so der 22-Jährige.

Der Wechsel zum VfB Stuttgart fiel Mavropanos alles andere als schwer. "Der VfB spricht als Klub, als Name, als Marke für sich", stellte der ehemalige U21-Nationalspieler klar und ergänzte: "Stuttgart ist ein Traditionsverein, war fünfmal Meister, ein Verein mit internationalem Ruf, auch wenn wir uns diesen erst wieder mühsam erarbeiten müssen."

Auch Sven Mislintat, der Mavropanos einst vom griechischen Klub PAS Ioannina zum FC Arsenal und jetzt nach Stuttgart gelotst hat, hat "eine wichtige Rolle" bei der Entscheidung des Innenverteidigers gespielt.

Mavropanos träumt von der Premier League

Obwohl sich Mavropanos aktuell voll und ganz auf seine Aufgabe beim VfB konzentriert, träumt er davon, bei seinem Stammklub Arsenal durchzustarten.

"Ich hoffe jedenfalls, dass ich mich weiterentwickeln kann, um diesem Ziel näherzukommen", so der 22-Jährige. Mavropanos weiß aber selbst woran er noch arbeiten muss: "In der Premier League herrscht extrem hohes Tempo. Man hat keine Zeit zum Nachdenken, zum Zögern, zum Durchschnaufen. Jede Unaufmerksamkeit wird bestraft. Das erfordert eine immense Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsschnelligkeit und eine schnelle Auffassungsgabe. Hier kann ich sicher noch dazulernen."