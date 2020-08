Sturm Graz holt Stürmer Mwepu aus Sambia

GEPA pictures/ Philipp Brem

Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker

Sturm Graz verpflichtet mit Francisco Mwepu den Bruder von Red Bull Salzburgs Mittelfeldmotor Enock Mwepu. Die Steirer wollen ihrem neuen Stürmer genügend Zeit geben, um sich einzugewöhnen.

Bundesligist SK Sturm Graz hat den aus Sambia stammenden Stürmer Francisco Mwepu unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Nachwuchsteamspieler spielte zuletzte in seiner Heimat bei Kafue Celtic FC, er unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Er ist der Bruder von Enock Mwepu von Red Bull Salzburg.

"Francisco ist ein sehr robuster Stürmer mit starkem Zug zum Tor. Wenn man einen jungen Spieler direkt aus Afrika holt, benötigt er genügend Zeit, um sich an die Kultur und an den Fußball in Europa zu gewöhnen. Diese Zeit werden wir ihm auch geben", wird Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport des SK Sturm, zitiert.

