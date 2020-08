Ranftl und Monschein für ÖFB-Team nachnominiert

APA (AFP/POOL)

Lazaro fällt verletzt aus

Teamchef Franco Foda holt nach den Absagen der letzten Tage Reinhold Ranftl vom LASK und Christoph Monschein von der Austria in den Kader der Nationalmannschaft.

Nach David Alaba und Florian Kainz hat am Freitag auch Valentino Lazaro für die Nations-League-Spiele der österreichischen Nationalmannschaft am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien verletzt absagen müssen. Wie der ÖFB bekanntgab, werden LASK-Mittelfeldmann Reinhold Ranftl und Austria-Stürmer Christoph Monschein nachnominiert.

Während Ranftl im November 2019 bereits einen Einsatz in der ÖFB-Equipe absolvierte, ist es für Monschein eine Premiere. Der 27-Jährige steht überhaupt zum ersten Mal in einem rot-weiß-roten Auswahlkader.

Lazaro hatte am Donnerstagabend bei seinem Debüt für Borussia Mönchengladbach eine Wadenblessur erlitten und fällt mehrere Wochen aus. Für Alaba hatte ÖFB-Teamchef Franco Foda bereits am Donnerstag Salzburg-Verteidiger Maximlian Wöber einberufen.

apa