Flick erklärt: Das hat den FC Bayern so stark gemacht

Peter Schatz

Hansi Flick schaffte es in weniger als 300 Tagen zum Triple-Trainer

Hansi Flick hat als Trainer des FC Bayern München Fußball-Geschichte geschrieben. Innerhalb von zehn Monaten formte er aus dem kriselnden Rekordmeister den Triple-Gewinner von 2020, gipfelnd im Champions-League-Gewinn vor eineinhalb Wochen. Der Chefcoach selbst bleibt sich derweil treu und übt sich weiter in Bescheidenheit.

Angesprochen auf seinen persönlichen Anteil am zweiten Triple-Gewinn der Klubhistorie, verwies Flick in der "Sport Bild" lieber auf seine Protagonisten auf dem Spielfeld: "Wenn sich jeder voll reinhängt und alles gibt, wird dadurch nicht nur die Mannschaft besser, sondern auch jeder einzelne Spieler individuell. Diese Mentalität war die ganze Zeit über greif- und spürbar. Das hat zu herausragenden Leistungen geführt", erklärte der 55-Jährige, der nach der 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga im November 2019 zum Cheftrainer befördert worden war.

Dass nach Gewinn der achten deutschen Meisterschaft in Folge und des DFB-Pokals auch noch der Henkelpott nach München geholt wurde, hat für den vergleichsweise unerfahrenen Cheftrainer eine enorme Bedeutung. Er misst dem Triple sogar einen anderen Stellenwert bei als dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit der Deutschen Nationalmannschaft vor sechs Jahren, als Flick unter Bundestrainer Joachim Löw als Assistent fungierte.

"Nun war die Situation eine andere, eine ganz besondere: Ich stand dem Trainerteam vor, war für die Mitarbeiter, den Staff und die Mannschaft verantwortlich. Es war daher etwas anderes jetzt, intensiver", beschrieb Flick die Besonderheit der drei Titelgewinne in diesem Sommer.

Flick über Thiago: "Denke, seine Entscheidung ist gefallen"

Im Hinblick auf die weitere Zukunft sei es extrem wichtig, dass die Mannschaft ihre Qualität behalte. Neuzugänge wie Alexander Nübel, Tanguy Nianzoug und vor allem Leroy Sané seien da vielversprechend.

Allerdings steht in Person von Mittelfeld-Motor Thiago auch ein schmerzlicher Abschied bevor. Flick rechnet gegenüber "Sport Bild" nicht mehr damit, dass der Spanier doch noch bei den Münchnern bleiben könnte: "Ich gehe davon aus, dass er uns verlässt. [...]. Wir haben kein weiteres Gespräch geführt, ich denke, seine Entscheidung ist gefallen", so Bayerns Coach über den 29-Jährigen, der sich nach sieben Jahren im Verein noch einmal sportlich verändern will.

Flick selbst beruhigte derweil alle Bayern-Verantwortlichen und -Sympathisanten, was seine eigene Personalie angeht. Angesprochen auf künftig wohl aufkommende eigenen Anfragen an den Übungsleiter des FC Bayern antwortete er energisch: "Ich habe einen Vertrag bis 2023, das sollte ein klares Statement sein."