Verhalf ein "Wunderheiler" Reus zum Comeback?

Marco Reus steht wieder mit dem BVB auf dem Trainingsplatz

Nach sechseinhalb Monaten Pause ist Marco Reus bei Borussia Dortmund zuletzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ein Comeback Mitte September ist nicht mehr ausgeschlossen. Bei seiner Rückkehr auf den Platz verhalf dem BVB-Kapitän offenbar ein "Wunderheiler".

Wie "Sport 1" berichtet, setzte Reus bei seinem Weg zurück zu alter Stärke auf den berühmten Bio-Statiker Ralph Frank.

Der 51-Jährige, der schon als Physiotherapeut beim BVB tätig war, genießt den Ruf eines "Wunderheilers". In der Vergangenheit betreute Frank schon Spieler wie den aktuell vereinslosen Mario Götze, Kevin-Prince Boateng von der AC Florenz oder Nationalspieler Niklas Stark von Hertha BSC.

Während Reus' Teamkollegen im August im schweizerischen Bad Ragaz ein Trainingslager abhielten, schuftete Reus bei Frank in Unterhaching für sein Comeback. Dabei ließ er seine lädierten Sehne 14 Tage lang von dem gelernten Heilpraktiker behandeln - offenbar mit Erfolg.

"Marco hat in den Einheiten, die ich sehen konnte, einen sehr guten Eindruck gemacht. Er ist sehr kernig und hat eine gute Körpersprache. Seine Ausstrahlung hilft uns", zitiert "Sport 1" Sportdirektor Michael Zorc.

Die Rückkehr des Angreifers sei für die gesamte Mannschaft sehr positiv. "Er findet langsam wieder das nötige Vertrauen in seinen Körper. Wir können nur die Daumen drücken und ihn so gut es geht unterstützten, damit das so bleibt", ergänzte Zorc.

Reus: "Das entscheidet am Ende der Trainer"

Einen festen Termin für ein Reus-Comeback gibt es allerdings noch nicht. "Wenn es so weiter geht, ist alles eine Option, aber das entscheidet am Ende der Trainer. Ich war nicht zwei Wochen raus, sondern ein bisschen länger", sagte Reus am Rande der digitalen Saisoneröffnung der Dortmunder am Montag.

Nach Informationen der "Bild" hat der BVB sogar extra einen Härtetest für Reus zwei Tage vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den MSV Duisburg (am 14. September) angesetzt.

Eine Sehnenentzündung im Adduktorenbereich hatte den Nationalspieler zu sechseinhalb Monaten Pause gezwungen.