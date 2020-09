Erneute Tests bei PSG bestätigen drei Corona-Fälle

Ian Langsdon

Bei Paris Saint-Germain gibt es drei bestätigte Corona-Fälle

Eine erneute Testung hat die drei Corona-Infektionen beim französischen Meister Paris Saint-Germain bestätigt. Das teilte der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel via Twitter mit.

Die Namen der drei Spieler wurden wie schon am Mittwoch nicht genannt. Die Betroffenen würden dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll folgen.

PSG hatte am Sonntag vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen FC Bayern München 0:1 verloren. Der Verein soll am 10. September sein erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen.

Die drei positiv getesteten Spieler dürften dabei dann nicht auf dem Feld stehen, weil sie laut Vorgaben der französischen Liga LFP in Quarantäne müssen.