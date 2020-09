Wolfsburg-Coach tritt gegen Harder nach

Juanma - UEFA

Pernille Harder verlässt den VfL Wolfsburg in Richtung Chelsea

Trainer Stephan Lerch vom deutschen Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat seiner bisherigen Starspielerin Pernille Harder einen schlechten Stil bei ihrem vorzeitigen Wechsel zum englischen Klub FC Chelsea vorgeworfen.

"Wir haben seit langem versucht, Pernille zum Bleiben zu bewegen. Ralf Kellermann (Sportlicher Leiter) hatte aber keine Chance, sie hier zu halten. Pernille hat dabei ihre Wechselabsichten mehrfach deutlich in einer nicht angenehmen Art und Weise formuliert. So etwas entspricht nicht meinen Überzeugungen, und ich würde es anders machen", sagte Lerch vor dem ersten Saisonspiel der Bundesliga am Freitagabend gegen die SGS Essen.

"Sie ist die beste Spielerin, die ich gesehen habe. Vom Zeitpunkt her ist die Situation nun extrem schlecht für uns, das hat mich schon aufgewühlt." Er nehme aber die Herausforderung an und ist optimistisch, "dass wir es hinbekommen".

Der Wechsel der dänischen Nationalspielerin war in dieser Woche nur zwei Tage nach dem mit 1:3 verlorenen Champions-League-Endspiel gegen Olympique Lyon verkündet worden. Chelsea musste für Harder eine Ablösesumme an den VfL zahlen, weil ihr Vertrag in Wolfsburg noch bis 2021 gültig war. Der deutsche Meister hatte jedoch keine Zeit mehr, bis zum Start der neuen Bundesliga-Saison Ersatz zu verpflichten.