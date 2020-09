Kritik an Brandt: Matthäus geht auf Gündogan los

ValeriaWitters

Ilkay Gündogan kritisierte die Leistung der DFB-Elf

Gegenwind für Ilkay Gündogan: Nach seiner überraschend offensiven Kritik am Auftritt der deutschen Nationalmannschaft beim 1:1 gegen die Schweiz und dem Seitenhieb gegen BVB-Profi Julian Brandt, kritisierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den 29-Jährigen mit scharfen Worten.

"So eine direkte und persönliche Kritik am Fehler eines Mitspielers habe ich beim DFB in den letzten Jahren nicht erlebt. Gündogan hat Brandt vor laufender Kamera an den Pranger gestellt", polterte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Zu seiner Zeit, so Matthäus, hätten die Worte Gündogans in der Kabine ein Nachspiel gehabt: "Er hat natürlich Recht, dass der Fehler entscheidend war. Aber es ist am Ende doch ein Teamsport."

Gündogan hatte Brandt zuvor für seinen Fehlpass vor dem Ausgleich der Schweizer kritisiert und nach dem Spiel gesagt: "Wenn du den Ball vorne hast, dann musst du ihn auch behaupten."

"Normalerweise immer ein No-Go"

Sauer stieß Matthäus vor allem auf, dass Gündogan bei seiner Kritik offenbar mit zweierlei Maß maß. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Gündogan nach dem Aufstellungs-Fehler von Pep Guardiola im Champions-League-Spiel gegen Lyon irgendetwas kritisiert hätte." In jenem Spiel habe sich Pep Guardiola nämlich ganz klar "vercoacht", urteilte der Rekordnationalspieler, der glaubt, dass auch hier Kritik angemessen gewesen wäre.

"Ich begrüße mündige Spieler sehr. Aber dann sollen sie sich nicht nur das schwächste Glied vorknöpfen. Einen Mitspieler direkt nach Schlusspfiff so anzugehen war normalerweise immer ein No-Go", schrieb Matthäus.

Ein No-Go sind für Matthäus auch die bisherigen Auftritte der Nationalmannschaft in der Nations League. Die körperliche Verfassung als Grund für die Leistungen anzuführen sei eine "Ausrede", denn: "Den anderen Nationalmannschaften geht es schließlich ähnlich."