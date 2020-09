BVB-Trainer Favre trifft wichtige Personalentscheidung

TEAM2 via www.imago-images.de

Thomas Delaney trug in Abwesenheit seiner Kollegen zuletzt die Kapitänsbinde beim BVB

Trainer Lucien Favre von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im Laufe der Vorbereitung auf die neue Spielzeit eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Wechsel-Spekulationen dürften somit gleichzeitig beendet sein.

Der Schweizer berief Thomas Delaney in den Mannschaftsrat, wie "Sport Bild" berichtet. Zuletzt wurde der 29-Jährige immer wieder als möglicher Streichkandidat beim Vizemeister gehandelt.

Delaney füllt somit den vierköpfigen Rat der Borussen-Spieler auf, nachdem Vizekapitän Lukasz Piszczek Mitte August seinen Austritt beschlossen hatte. Piszczek, der in seinem letzten Vertragsjahr beim BVB steht und seine Karriere anschließend beenden will, wolle künftig die Verantwortung an jüngere Spieler weitergeben.

Neben dem unangefochtenen Kapitän Marco Reus und seinem neuen Stellvertreter Mats Hummels ist weiterhin Mittelfeldstratege Axel Witsel teil des Mannschaftsrats.

Der 45-fache dänische Nationalspieler Delaney habe Favre indes mit seinen Führungsqualitäten überzeugt. Der Mittelfeldmann gilt sowohl auf als auch abseits des Platzes als Musterprofi. Zudem hilft er jungen Spielern bei der Integration in den Kader.

Gleichzeitig dürften mit dieser Entscheidung auch die jüngsten Wechselgerüchte ad acta gelegt werden. Dem Sportblatt zufolge hatte Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC zuletzt Interesse an Delaney bekundet. Mit der Berufung in den Mannschaftsrat machte Lucien Favre nun unmissverständlich klar, dass er mit dem Routinier plant.

Bei der Dortmunder Borussia hat Delaney noch einen Vertrag bis 2022.