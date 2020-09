Wegen Terodde: Diese Aufstiegsprämie bekäme Köln vom HSV

Markus Fischer via www.imago-images.de

Simon Terodde wechselte in diesem Sommer zum HSV

Mit einem ausgewiesenen Zweitliga-Knipser will der Hamburger SV im dritten Anlauf endlich die lang ersehnte Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus schaffen. Simon Terodde wechselte in die Hansestadt, um beim Unternehmen Wiederaufstieg mitzuhelfen.

Auf den ersten Blick gelang dem HSV mit der Verpflichtung des 32-Jährigen ein echtes Schnäppchen. Ohne Ablösezahlung wechselte Terodde vom 1. FC Köln nach Hamburg. Für einen einen Torjäger, der in der 2. Bundesliga bereits 118 Tore erzielt hat und in seiner letzten Zweitliga-Saison sagenhafte 29 Treffer in 33 Spielen beisteuerte ein offenkundig starker Deal.

Im Erfolgsfall kommen zumindest noch Prämienzahlungen auf den HSV zu. Darüber berichtete jetzt die "Sport Bild". Sollte den Rothosen mit der Hilfe Teroddes tatsächlich die Rückkehr in die Bundesliga gelingen, gibt's für den 1. FC Köln eine Nachschlagszahlung in Höhe von 300.000 Euro. Diese Summe sei im Zuge der Verhandlungen beider Klubs festgelegt worden, an deren Ende die vorzeitige Vertragsauflösung des Torjägers in der Domstadt stand.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass auch der Spieler selbst eine Aufstiegsprämie in seinem Arbeitspapier stehen hat. Die "Bild" hatte bereits im August darüber informiert, dass Terodde für den Fall der Erstliga-Rückkehr der Hamburger 200.000 Euro kassieren soll.

Beim ambitionierten Zweitligisten soll vor allem der neue Cheftrainer Daniel Thioune eine Verpflichtung des Angreifers forciert haben. In seinem neuen System beim HSV spielt der gebürtige Bocholter eine zentrale Rolle, soll in der kommenden Spielzeit für die nötige Treffsicherheit sorgen.

An einem echten Knipser fehlte es dem einstigen Bundesliga-Dino in den letzten Jahren immer wieder. In der abgelaufenen Spielzeit brachte es mit dem offensiven Mittelfeldspieler Sonny Kittel nur ein Akteur auf eine zweistellige Trefferanzahl (11).