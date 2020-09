Ex-Coach über Bellingham: "Davor hatte er ein wenig Sorge"

TEAM2 via www.imago-images.de

Jude Bellingham will beim BVB durchstarten

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Jude Bellingham gesichert, der sich trotz seiner gerade einmal 17 Jahre auf ein Pflichtspieldebüt beim Vizemeister vorbereitet. Sein langjähriger Coach und Förderer hat den BVB-Neuzugang nun in höchsten Tönen gelobt.

"Er hat eine fantastische Entwicklung genommen und ist sicher noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten angelangt", befand Birmingham-City-Trainer Mike Dodds im Interview mit "Ruhr Nachrichten". Bellingham kam als Siebenjähriger in die Vor-Akademie des englischen Zweitligisten, seither begleitete Dodds den Werdegang des Mittelfeldspielers.

Zunächst sei niemand in Birmingham "auf die Idee" gekommen, "dass aus ihm später mal ein Profi und Nationalspieler werden könnte". Als Bellingham elf Jahre alt wurde, entschied der Klub allerdings, den Youngster besonders zu fördern und mit "älteren Jungs" zusammenspielen zu lassen, "weil er alle neuen Informationen und Herausforderungen so unglaublich schnell umsetzen und bewältigen konnte".

Mit 14 spielte er bereits für die U16, mit 15 Jahren war er Teil der U18-Mannschaft. Mit 16 ging es über das U23-Team schließlich zur ersten Mannschaft. "Ich würde rückblickend sagen, ab seinem 14. Lebensjahr hat seine Entwicklung atemberaubend schnell Fahrt aufgenommen", so Dodds weiter: "Keine Ahnung, was dann in dem Sommer damals passiert ist, bildlich gesprochen wurde er über Nacht zum Mann, zu diesem 'beast of a man', das er jetzt ist."

BVB und Bellingham "wie gemacht für einander"

Beeinträchtigt hat Bellingham das schnelle Wachstum zwar nicht wirklich. Aber: "Es gab eine Zeit, in der er ein wenig an Geschwindigkeit verloren hat, davor hatte er auch ein wenig Sorge. Es gibt diesen Zeitraum im Wachstum, wo alles etwas ungelenk wirkt, da ist auch Jude ein wenig unkontrolliert herumgesprungen wie Bambi." Dieses "Problem erledigte sich rasch", so Dodds rückblickend.

Bei Borussia Dortmund dürfen sich Verantwortliche und Fans nun auf den talentierten Engländer freuen. "Es gab vermutlich den Zeitpunkt, da hätte er sich nahezu jeden Klub in Europa aussuchen können. Und dann hat er sich für Borussia Dortmund entschieden", führte der Birmingham-Coach weiter aus.

Der BVB sei der "beste Klub für seine Entwicklungsschritte in den nächsten zwei, drei Jahren". Der Revierklub und Bellingham seien daher "wie gemacht für einander zu diesem Zeitpunkt".