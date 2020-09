Corona-Alarm und Stimmung im Keller: Tuchel allein zu Haus

Peter Schatz

Thomas Tuchel steckt mit PSG in der Klemme

Thomas Tuchel hat ein Problem: Gleich sieben seiner Stars, darunter Kylian Mbappe und Neymar, fehlen beim Saisonstart am Donnerstag coronabedingt. Die Stimmung bei Paris Saint-Germain ist mies.

Es ist grotesk. Da spielt Paris Saint-Germain unter Thomas Tuchel die beste Saison seiner Vereinsgeschichte, gewinnt das nationale Double, erreicht erstmals in der Historie das Finale der Champions League. Und doch, pünktlich zum Saisonstart am Donnerstag, ist die Stimmung bei den Parisern mal wieder im Keller.

Keine drei Wochen hielt das Hochgefühl des sportlichen Erfolgs, des als Anfang einer großen Epoche beschworenen zweiten Platzes in der Königsklasse. Die Corona-Kapriolen bei PSG mit sieben positiv getesteten Stars sorgen für neue Negativ-Schlagzeilen. Tuchel sieht sich mit seinem Team dem Gespött der Leute ausgesetzt.

So ist in den Sozialen Medien etwa von der Covid-"Revanche" für das verlorene Endspiel gegen Bayern München zu lesen. "PSG 7, Bayern 0". Andere beschwören beim Hauptstadt-Klub eine Glaubwürdigkeitskrise herauf. Die "L'Equipe" titelte nach den viel gescholtenen Ibiza-Reisen einiger Profis um Neymar in Anlehnung an die französische Übersetzung des amerikanischen Kultfilms Hangover süffisant "Sehr schlechter Trip".

Aktuelle Situation "ein großer Nachteil"

Fakt ist: Tuchel hat beim Start am Donnerstag in Lens eine knifflige Aufgabe zu lösen. Während seine Stars Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Ángel di María, Leandro Paredes, Keylor Navas und Marquinhos in häuslicher Quarantäne sitzen, muss der deutsche Coach einen Fehlstart beim Aufsteiger unbedingt vermeiden, um nicht gleich erneut unter Druck zu geraten.

Die aktuelle Situation sei "ein großer Nachteil", sagte Tuchel bei der virtuellen Pressekonferenz am Mittwochnachmittag, vermied aber eine direkte Kritik an seinen fehlenden Stars: "Manchmal sind die Dinge kompliziert, aber wir müssen es hinbekommen." Der 47-Jährige erwartet nur 18 Tage nach dem Europacup-Endspiel ein "schwieriges, enges Spiel", er habe aber "Vertrauen in jeden, der auflaufen wird".

Das sportlich gerade erst ein wenig aufpolierte Image des Hauptstadtklubs ist durch die Ereignisse der letzten Tage allerdings wieder ramponiert. Erst die sechs positiven Tests nach Urlaubstrips von Neymar und Co. auf die Partyinsel Ibiza, dann auch noch der Fall von Mbappé bei der französischen Nationalmannschaft, von dem die PSG-Verantwortlichen um Tuchel und den erzürnten Sportdirektor Leonardo ("Mangel an Respekt", "nicht hinnehmbar") erst aus der Presse erfuhren.

Tuchel dürfte angesichts der momentanen Situation gehörig der Kopf brummen. Ganz abgesehen von der Frage, mit welchen elf Spielern er am Donnerstagabend (21:00 Uhr) das Projekt Titelverteidigung angeht - die im Sommer abgegebenen Thiago Silva, Thomas Meunier und Edinson Cavani stehen bekanntlich auch nicht zur Verfügung - gilt es in den kommenden Tagen und Wochen, das mühsam aufgebaute Vertrauen der Klubchefs nicht gleich wieder zu zerstören.

Die Gerüchte, dass Tuchel "die Umkleidekabine nicht im Griff" habe oder er "mit den Stars nicht umgehen" könne, waren schließlich gerade erst verstummt.

Weltmeister Mbappé wird Tuchel auch beim zweiten Saisonspiel am Sonntag gegen Olympique Marseille fehlen. Positiv getestete Spieler müssen sich gemäß der Bestimmungen acht Tage in Selbstisolation begeben. Hoffnung besteht dagegen auf eine Rückkehr von Ángel Di María, Leandro Paredes und Neymar, deren Symptome der Liga vor dem 30. August gemeldet wurden.

Das Hauptaugenmerk, sagte Tuchel, liege aber auf der Gesundheit der Spieler. Nach dem Urlaub und nach der Quarantäne könne auch das zweite Spiel ganz ohne Teamtraining noch zu früh kommen.