Top-Talent Reyna im Fokus: Wildert Klopp beim BVB?

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Gio Reyna will in der Saison 2020/21 beim BVB durchstarten

Gio Reyna gehört bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die Zukunft, will man den Einschätzungen von Klub-Verantwortlichen und Mitspielern glauben. Allerdings hat der 17-Jährige mit seinen Leistungen beim BVB längst auch andere europäische Schwergewichter auf den Plan gerufen.

Wie der englische "Mirror" berichtet, verfolgt Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool die Entwicklung des US-Amerikaners ganz genau. Der ehemalige BVB-Coach, der mit den Reds in diesem Jahr mit 18 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz Meister wurde, erhoffe sich eine Verpflichtung des Teenagers.

Für dieses Transferfenster, das in England noch bis zum 16. Oktober geöffnet ist, wolle der Klub aus dem Nordwesten der Insel allerdings noch kein Angebot abgeben.

Bislang blieben die großen Transfers beim FC Liverpool aus, allein bei Linksverteidiger Kostas Tsimikas, der von Olympiakos Piräus kam, schlug der Verein zu. "Es scheint, als hat man Klopp gesagt, dass er erst Spieler verkaufen muss, um andere zu holen", schätzte hierzu TV-Experte Jan Aage Fjortoft gegenüber "Empire of the Kop" ein.

BVB will langfristig mit Reyna verlängern

Dem Norweger zufolge hat der FC Liverpool mittlerweile ein "besonderes Augenmerk auf Dortmund" gelegt, wenn es um zukünftige Spielerverpflichtungen geht. Neben Gio Reyna sei auch Erling Haaland ein Kandidat bei den Reds, so Fjortoft weiter. Ebenfalls sei Klopp von Bayern Münchens Alphonso Davies besonders angetan, der Linksverteidiger sei jedoch derzeit "offensichtlich unerreichbar" für andere Vereine.

Ähnlich unverkäuflich dürfte allerdings auch der Dortmunder Reyna sein. Medienberichten zufolge verfährt der BVB bei Flügelstürmer Reyna, der 2019 von New York City FC kam, mit dem sogenannten "3+2-Modell". Da Reyna als Minderjähriger höchstens einen Dreijahresvertrag unterzeichnen durfte, wurde im selben Zug ein Anschlussvertrag über zwei weitere Spielzeiten vereinbart. Somit wäre Reyna noch bis 2023 gebunden.

Sportdirektor Michael Zorc hatte noch Ende Juni auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er und Trainer Lucien Favre sich "sehr einig" seien, "was die Perspektive von Gio angeht". Man sei "in sehr guten Gesprächen mit ihm, dass wenn er 18 wird auch langfristig beim BVB bleibt". Bislang sei die Zusammenarbeit mit dem Youngster eine "absolute Erfolgsgeschichte", die man fortsetzen wolle. Seinen 18. Geburtstag feiert Reyna am 13. November.