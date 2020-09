FC Barcelona gewinnt erstes Spiel unter Koeman

Alejandro Garcia via www.imago-images.de

Gelungenes Barca-Debüt für Ronald Koeman

Nach dem Wechsel-Theater hat Lionel Messi den FC Barcelona im ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison als Kapitän zum Sieg geführt.

Beim 3:1-Erfolg über Gimnàstic Tarragona gelang Barca ein ordentlicher Start in die Ära unter dem neuen Trainer Ronald Koeman.

Der Niederländer hatte das Amt von Quique Setien übernommen, von dem sich die Katalanen nach der desaströsen 2:8-Schlappe gegen den FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League getrennt hatten.

Obwohl die Spielzeit in Spanien bereits an diesem Wochenende mit einem torlosen Remis zwischen SD Eibar und Celta Vigo startete, steigt der FC Barcelona erst am 27. September mit einem Heimspiel gegen Villarreal in die neue Saison ein.

Zuvor hatte der ursprünglich wechselwillige Messi in der Transferposse mit seinem Klub nachgegeben. Der sechsmalige Weltfußballer musste sich dem Willen seines Vereins beugen und bleibt nun entsprechend seines Vertrages zumindest bis zum Ende der Saison in Barcelona.

Ex-BVB-Star Dembélé wirbelt - Coutinho nach Aus beim FC Bayern wieder dabei

Beim Debüt von Koeman am katalonischen Nationalfeiertag glänzte vor allem der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé, der sein erstes Spiel seit November 2019 bestritt und schon nach fünf Minuten für die Barça-Führung sorgte.

Zehn Minuten später baute der Franzose Antoine Griezmann mit der neuen Nummer 7 auf dem Trikot mit einem verwandelten Foulelfmeter die Führung aus.

Nach dem Anschlusstreffer der Gäste brachte Koeman in Halbzeit zwei ein komplett veränderte Mannschaft auf das Feld, zu der auch der nach Leihe vom FC Bayern zurückgekehrte Philippe Coutinho gehörte. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor der Gäste nach Flanke von Nelson Semedo.