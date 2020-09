Bayerns Fitness-Chef: Sané "hat Luft nach oben"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Leroy Sané arbeitet beim FC Bayern eng mit Holger Broich zusammen

Frühestens am Freitag beim Bundesliga-Auftakt gegen seinen Ex-Klub FC Schalke 04 wird Leroy Sané sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München geben. Der Neuzugang ist allerdings noch längst nicht in optimaler körperlicher Verfassung.

"Er hat noch Luft nach oben, er muss noch etwas tun", erklärte Bayerns Fitness-Chef Professor Dr. Holger Broich dem "kicker" im Hinblick auf Sané, dem nach langen Monaten ohne Wettkampfpraxis trotz der beiden Nations-League-Einsätze im DFB-Trikot noch die Selbstverständlichkeit in seinem Spiel fehlt.

Man müsse Sané noch "Zeit geben", ergänzte Broich, der aber auch betonte, der für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtete Flügelstürmer sei "auf einem guten Weg" und ziehe "wunderbar mit". Sané sei der Münchner "Königstransfer", so Broich, "deshalb brauchen wir ihn nicht fit, sondern topfit".

Auf und neben dem Platz hat der 24-Jährige, der einst als schwierig, ja sogar als kleine Diva galt, in seinen wenigen Wochen beim FC Bayern bislang viele Pluspunkte sammeln können.

FC Bayern: Klose und Hainer loben Leroy Sané

"Leroy ist erwachsener geworden", lobte Miroslav Klose, der unter Chefcoach Hansi Flick inzwischen als Assistent fungiert und in dessen Trainingsgruppe Sané sich während des Champions-League-Finalturniers auf die neue Spielzeit vorbereitete.

Klub-Präsident Herbert Hainer schwärmte, der zweitteurste Einkauf der Vereinsgeschichte sei "ein richtig sympathischer, aufgeweckter junger Mann".

Er könne "wirklich nicht verstehen", warum Sané in der Öffentlichkeit "so ein Image hat als snobistisch". Und: "Wenn er vor einem steht und lächelt, das hat einfach etwas. Da schmelzen die Herzen dahin."

Leroy Sané soll Spiel des FC Bayern "facettenreicher" machen

Ganz klar herausstechend sind in den Augen der Bayern-Verantwortlichen zudem Sanés fußballerische Qualitäten. "Er hat einen linken Zauberfuß, ist schnell, dribbelstark, kann auf beiden Seiten spielen und eröffnet uns damit viele Möglichkeiten", sagte Hainer.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic setzt darauf, dass Sané das Spiel des Triple-Siegers "facettenreicher, flexibler, unausrechenbarer" macht. Der gebürtige Essener sei "noch in einem entwicklungsfähigen Alter", so der Bosnier weiter. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass er in den kommenden Jahren bei Bayern sein komplettes Potenzial ausschöpfen wird."

Salihamidzic vertraut darüber hinaus auf die Unbekümmertheit des Spaßfußballers Sané. "Ich erwarte, dass er - wenn er viermal im Dribbling hängen bleibt - es ein fünftes Mal probiert."