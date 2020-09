Zorc: "Jugendlicher Wagemut gesucht und gewünscht"

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Michael Zorc erhöhte den Druck auf die BVB-Talente

Bei Borussia Dortmund stehen zahlreiche junge Spieler im Kader, denen ein Stammplatz in der Startelf zuzutrauen ist. Die Balance zwischen jugendlicher Unbekümmertheit und gestandener Routine zu finden, ist auch für BVB-Trainer Lucien Favre nicht immer einfach. Eine Formel dafür gibt es laut Sportdirektor Michael Zorc ohnehin nicht.

Eine Quote an jungen Spielern, die auf dem Platz stehen sollten, ist laut Zorc "mathematisch nicht zu berechnen", wie der 58-Jährige zum "kicker" sagte.

Der Sportdirektor ist laut dem Fachmagazin vielmehr ein "Freund der Einzelfallbetrachtung". Schließlich entscheide nicht das Alter über die Einsatzzeiten, sondern allein die Leistung.

In der kommenden Saison könnten neben den Stammkräften Jadon Sancho und Erling Haaland (beide 20) auch Neuzugang Jude Bellingham sowie Giovanni Reyna (beide 17) und Mateu Morey (20) zunehmend Spielminuten beim Vizemeister bekommen. Der jüngst in den Profikader beförderte Youssoufa Moukoko ist erst 15 Jahre alt und ab dem 20. November spielberechtigt.

BVB setzt gerade im Angriff auf Talente

Auffällig ist, dass der BVB gerade in der Offensive auf Youngster setzt. Erfahrene Spieler wie Marco Reus (31) oder Thorgan Hazard (27) sind im Angriff eher die Ausnahme, in der Abwehr gehören dagegen nur Dan-Axel Zagadou (21) oder Morey zu den jüngeren Akteuren, die eine große Rolle spielen könnten.

Diese Verteilung ist kein Zufall, wie Zorc bestätigte. "Natürlich ist es im vorderen Bereich manchmal einfacher, die Jugend reinzubringen. Da ist jugendlicher Wagemut auch gesucht und gewünscht", erklärte der Sportdirektor und betonte zugleich: "Aber wir haben in Zagadou und Morey auch junge Abwehrspieler mit sehr hoher Qualität."

Zorc stellte außerdem klar, dass sich die jungen Spieler nicht in Sicherheit wähnen können. "Das kann in Zukunft auch wieder anders aussehen", so der Champions-League-Sieger von 1997.