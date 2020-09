FCB zu dominant? DFL-Chef Seifert spricht über Playoffs

Peter Schatz

Bundesliga-Playoffs wegen der Dominanz des FC Bayern?

Achtmal in Folge gewann der FC Bayern München zuletzt die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga - überwiegend mit deutlichem Vorsprung auf die Verfolger um den BVB.

Die angesichts dieser Dominanz des Rekordmeisters bereits mehrfach diskutierte Einführung von Playoffs sei dennoch in der Liga "bislang nach meinem Kenntnisstand kein Thema", erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in einem "kicker"-Interview.

"Playoffs im K.-o.-Modus wären in der Bundesliga ein Kulturbruch - das müsste von der breiten Masse getragen werden, von Klubs und Fans", ergänzte der 51-Jährige, der sich spätestens in den Monaten seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie auch in der breiten Öffentlichkeit den Ruf als versierter Vordenker des deutschen Profi-Fußballs erwarb.

Im Hinblick auf die vergangenen Spielzeiten erklärte Seifert: "Wären wir nach der Hinrunde in wie auch immer geartete Playoffs gegangen, wäre - rein theoretisch - der Vorsprung des FC Bayern über die Strecke von acht Jahren noch größer gewesen, denn nicht bei jedem Titelgewinn waren die Münchner zuvor auch Herbstmeister."

Die Münchner hätten in den letzten Jahren keineswegs nur "Start-Ziel-Siege" eingefahren, so Seifert, sondern hätten "zeitweise zwischen drei und neun Punkten Rückstand auf den Tabellenführer" gehabt.

FC Bayern "die herausragende Mannschaft Europas"

Unter dem Strich sei der FC Bayern "im Moment schlichtweg die herausragende Mannschaft Europas", konstatierte der DFL-Boss. Es sei für 2020/2021 "keine allzu gewagte Prognose, dass der Champions-League-Sieger als Favorit in eine Saison startet".

Seifert bezog auch Stellung zu einer möglichen Umverteilung der TV-Gelder, um den Wettbewerb in der höchsten deutschen Spielklasse wieder anzuheizen. "Die Hebel sind in dieser Hinsicht überschaubar. Die nationalen Medienerlöse werden zu 54 Prozent gleich verteilt. Das ist mehr als in allen anderen europäischen Ligen. Ich halte es für eine Illusion, dass eine vollständige Gleichverteilung der nationalen Medienerlöse der Schlüssel für einen spannenderen Titelkampf ist."

Um mehr Brisanz im Rennen um die Meisterschaft zu erzeugen brauche es "eine konstante Spitzengruppe mit mindestens drei Mannschaften", erläuterte Seifert. "Das gibt es heute innerhalb der Topligen dauerhaft nur in England. Dahin kommt man nicht plötzlich über eine Gleichverteilung der Medienerlöse."