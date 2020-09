Wird ein Test dem BVB gegen Duisburg zum Verhängnis?

TEAM2 via www.imago-images.de

Leo Weinkauf (r.) tritt mit dem MSV Duisburg gegen den BVB an

Im Rahmen der 1. Runde des DFB-Pokals 2020/21 empfängt der MSV Duisburg am Montagabend (20:45 Uhr) Borussia Dortmund. Zebra-Keeper Leo Weinkauf lässt sich im Vorfeld zwar nicht zu einer Kampfansage verleiten, weist vor dem Duell des Underdogs gegen den amtierenden Vizemeister aber darauf hin, dass man die Stärken und Schwächen des BVB kennt.

"Wir wissen über ihre Stärken und Schwächen Bescheid. Wir werden auf alle Eventualitäten gut vorbereitet sein", erklärte der Schlussmann des MSV Duisburg im Gespräch mit der "WAZ".

Die Erkenntnisse habe man ziehen können, da man unlängst in der Vorbereitung auf die anstehende Drittliga-Saison auf den BVB getroffen sei. Beim Cup der Traditionen kam es am 22. August zu besagtem Duell: Nach zweimal 30 Minuten setzte sich der Favorit allerdings deutlich mit 5:1 durch.

"Damals sind wir direkt aus dem Trainingslager in Mierlo in die Arena gekommen und hatten eine intensive Woche in den Beinen", nennt Weinkauf den Hauptgrund für die klare Pleite, die sich nicht wiederholen soll. "Wir müssen in den Wettkampfmodus reinkommen, brauchen einen Sahnetag – und müssen hoffen, dass Dortmund keinen hat."

MSV-Keeper stand drei Jahre beim FC Bayern unter Vertrag

Zu einer lautstarken Kampfansage an die Borussia lässt sich der Torwart, der von 2015 bis 2018 beim BVB-Konkurrenten FC Bayern München unter Vertrag stand, nicht verleiten, an die Chance der Duisburger glaubt Weinkauf dennoch.

"Gegen Bundesligisten wie Hoffenheim oder jetzt Dortmund zu spielen, ist auch eine Riesen-Erfahrung. Wir hatten auch gegen Hoffenheim im letzten Jahr unsere Chancen. Wenn man die nutzt – wer weiß, was das beim Gegner im Kopf auslöst." Zumal im Pokal auf immer die Tagesform entscheiden könne.

Allerdings müsse man selbstverständlich "eine Top-Leistung präsentieren", "defensiv Paroli bieten, eklig sein, aber auch den nötigen Respekt aufbieten", so Weinkauf weiter.