Medien: Mourinho will Frankfurts Dost

Jan Huebner via www.imago-images.de

Soll in der Premier League hoch im Kurs stehen: Bas Dost von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss wenige Tage vor dem Bundesligastart womöglich den Abgang eines Leistungsträgers befürchten. Stürmer Bas Dost soll ins Visier von Teammanager José Mourinho bei Tottenham Hotspur geraten sein.

Wie die "Daily Mail" berichtet, bereite der Tabellensechste der vergangenen Premier-League-Saison aktuell ein Angebot für Dost vor.

Mourinho sehe den einsatzfreudigen Niederländer als ideale Ergänzung des Spurs-Angriffs um Harry Kane und Heung-min Son. Die Eintracht rufe eine Ablösesumme in Höhe von knapp sechs Millionen Euro für Dost auf, heißt es in der Meldung weiter.

Tottenham war vor zwei Jahren schon einmal am 31-Jährigen interessiert, ein Wechsel zerschlug sich jedoch und Dost blieb bei Sporting. Von dort wechselte er im vergangenen Sommer für rund sieben Millionen Euro nach Frankfurt. Seine ordentliche Bilanz bislang im SGE-Trikot: 31 Pflichtspiele, elf Treffer.

Bas Dost trifft im DFB-Pokal für Eintracht Frankfurt

In der ersten Runde des DFB-Pokals am Wochenende hatte Dost einen der beiden Frankfurter Treffer beim 2:1-Sieg der Hessen beim TSV 1860 München erzielt.

Mourinho soll auch deswegen die Fühler nach Verstärkungen ausstrecken, weil der Saisonauftakt der Spurs in der Premier League gründlich in die Hose gegangen ist. Gegen den FC Everton setzte es am ersten Spieltag eine 0:1-Heimpleite.

Bislang verpflichtete Tottenham in der noch bis zum 5. Oktober laufenden Transferperiode Matt Doherty von den Wolverhampton Wanderers und den früheren Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg vom FC Southampton für jeweils rund 16 Millionen Euro. Zudem wurde die Kaufoption beim zuvor ausgeliehenen Giovani Lo Celso von Real Betis in Höhe von 32 Millionen Euro gezogen. Darüber hinaus kam der 75-malige englische Nationaltorwart Joe Hart ablösefrei vom FC Burnley nach Nord-London.