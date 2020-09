Goretzka: FC Bayern hat einen "Top-Kader", aber ...

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leon Goretzka (M.) greift mit seinen Münchner Teamkollegen wieder an

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka erhofft sich mit Blick auf das anspruchsvolle Programm in der neuen Saison noch personelle Verstärkung für Bayern München.

"Wir haben einen Top-Kader zusammen, keine Frage. Ich glaube aber schon, dass man mindestens jede Position doppelt besetzt haben sollte", sagte der 25-Jährige am Dienstag bei einer Presserunde. Auch Trainer Hansi Flick forderte daher zuletzt schon weitere Zukäufe.

Die Bayern haben bislang Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City, Torwart Alexander Nübel (Schalke 04) und Abwehrtalent Tanguy Nianzou (Paris St. Germain) neu dazugeholt. Vom Hamburger SV kam Adrian Fein zurück.

Besonders von Nationalspieler Leroy Sané, mit dem Goretzka schon beim FC Schalke 04 gemeinsam spielte, erhofft sich Goretzka einiges: "Die Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist bekannt. Er kann 1:1-Momente besonders auflösen. Wir treffen auf Mannschaften, die sich auf die Defensive konzentrieren, da braucht man solche Spieler, die das auflockern können. Er hat eine super Schnelligkeit und Technik, da kann uns das sehr helfen."

Goretzka will noch wichtiger werden

Im Gegensatz zu dem genannten Quartett an Neuzugängen haben die Leihspieler Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Álvaro Odriozola den deutschen Rekordmeister verlassen.

🎙 @leongoretzka_: Es gehört sehr viel dazu, einen Titel zu gewinnen, auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Letzte Saison haben wir das Maximum geholt. Das Double zu verteidigen macht Spaß, das Triple zu verteidigen noch mehr." #packmas#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/QSiglnxLsg — FC Bayern München (@FCBayern) 15. September 2020

Grundsätzlich geht Goretzka die neue Spielzeit aber optimistisch an. "Wir haben es geschafft, das Maximum zu holen", sagte er mit Blick auf das Triple: "Das bedeutet, dass wir dazu in der Lage sind. Das Double zu verteidigen macht richtig Spaß, das Triple noch mehr. Dass die Mannschaft sich ausruht oder satt ist, dieses Gefühl habe ich überhaupt nicht. Der Hunger ist noch total da, das merkt man auch im Training."

Persönlich will Goretzka weiter an seiner spielerischen Entwicklung arbeiten. In der Rückrunde hatte er sich zu einer unverzichtbaren Größe im zentral-defensiven Mittelfeld der Bayern entwickelt. An der Seite von Joshua Kimmich beziehungsweise Thiago zeigte er als lauf- und abschlussstarker Box-to-Box-Spieler Leistungen auf Weltklasse-Niveau.

Goretzka formulierte sich selbst ein ehrgeiziges Ziel für die Zukunft beim deutschen Rekordmeister: "Mein Ziel ist, Führungsspieler zu werden. Die Leistung auf dem Platz muss stimmen, dann kannst du dich darum kümmern, dass das auch andere tun. Ich habe mich jetzt auf meine Leistung konzentriert, aber jetzt kann ich mich auch um andere kümmern."

Goretzka: "Werden den kompletten Kader benötigen"

Die kurze Vorbereitung auf das Auftaktspiel in der Bundesliga am Freitag (20:30 Uhr) gegen Schalke 04 sei jedoch "speziell", gab er zu bedenken. Auch das straffe Programm mit bis zu 57 Pflichtspielen sei "definitiv eine große Herausforderung. Wir werden den kompletten Kader benötigen."

Außerdem müssten die Bayern ihre Spielweise überdenken. "Das Pressing wie in den letzten Wochen durchzuziehen, wird schwierig, da brauchen wir eine Schublade in unserem Repertoire mehr", betonte Goretzka.

Trotz der sportlichen Talfahrt beim FC Schalke 04 in den letzten Monaten der abgelaufenen Bundesliga-Saison ist der Respekt auf Seiten Goretzkas groß vor seinem einstigen Arbeitgeber.

Der 25-Jährige erinnert sich: "Schalke hat letzte Saison eine hervorragende Hinrunde gespielt und ist in der Rückrunde in eine Abwärtsspirale geraten. Schalke tut es doppelt weh, wenn die Fans fehlen. Wir hatten damals auf Schalke auch brenzlige Situationen, aber die Fans haben uns geholfen, eine Siegesserie zu starten und da wieder rauszukommen."