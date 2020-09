Das zahlt der FC Schalke 04 für die Paciência-Leihe

Jan Huebner via www.imago-images.de

Vor Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04: Goncalo Paciência

Der FC Schalke 04 steht offenbar unmittelbar vor einer Verpflichtung von Stürmer Goncalo Paciência von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt.

Nachdem "HR" und "kicker" am Montagabend übereinstimmend vom Interesse der Knappen an dem 26-jährigen Portugiesen berichtete, kommt nun Bewegung in die Personalie.

Am Dienstag fehlte Paciência beim Training der Eintracht, die bestätigte, dass der Angreifer freigestellt ist, um wegen eines Vereinswechsels zu verhandeln. Kurz darauf kursierten erste Bilder im Netz, die den Portugiesen auf dem Vereinsgelände des FC Schalke zeigen.

Eine Vollzugsmeldung in der Personalie ist also womöglich schon bald zu erwarten, auch wenn auch noch andere Klubs neben Schalke ihre Fühler nach Paciência ausgestreckt haben sollen.

Im Gespräch ist eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption. "Sport1" zufolge hängt der Transfer aktuell nur noch an der Höhe der Kaufoption. Einigkeit soll hingegen bei der Leihgebühr bestehen: Angeblich überweist S04 zwei Millionen Euro an die SGE.

In Frankfurt ist Paciência hinter Bas Dost und André Silva nur Angreifer Nummer drei. Dieser Status behagt dem 2018 für drei Millionen Euro vom FC Porto gekommenen 1,84-Meter-Mann nicht. Paciência will sich in der kommenden Saison bei einem neuen Klub mit mehr Spielzeit für eine Teilnahme an der wegen der Corona-Krise verschobenen Fußball-Europameisterschaft empfehlen. Bislang absolvierte er zwei Länderspiele für Portugal.

FC Schalke 04 auf Stürmer-Suche

Schalke ist händeringend auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive. Bislang gelang lediglich die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Ex-Herthaners Vedad Ibisevic, der dem Vernehmen nach in Gelsenkirchen lediglich als Backup eingeplant ist.

Um Guido Burgstaller ranken sich hingegen Abwanderungsgerüchte. Der Österreicher, in der vergangenen Saison in der Bundesliga torlos, soll der "WAZ" zufolge "keine Lobby" mehr bei den Verantwortlichen haben und verkauft werden. Paciência würde in diesem Fall seinen Kaderplatz übernehmen.

Zuletzt wurde auch Sebastian Andersson von Union Berlin auf Schalke gehandelt. Den Schweden zieht es nun aber zum 1. FC Köln.