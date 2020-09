Bayern-Heimspiel gegen Schalke mit Fans

Sven Hoppe

Das Heimspiel des FC Bayern gegen Schalke werden wohl 7500 Fans im Stadion sehen

Die Bundesliga-Saisoneröffnung zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke wird offenbar doch nicht zu einer Geister-Veranstaltung.

Obwohl der Inzidenzwert in München derzeit über der festgelegten Obergrenze (35 Fälle pro 100.00 Einwohner in den letzten sieben Tagen) liegt, werden laut "BR" 7500 Zuschauer die Partie am Freitagabend live im Stadion verfolgen können.

Möglich gemacht habe dies eine Einigung zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und den Vertretern des FC Bayern, berichtet der Sender.

Der FC Bayern profitiert bei der Ausnahmeregelung laut "BR" von unterschiedlichen Inzidenzwerten des bayerischen Landesamts für Gesundheit und des Robert-Koch-Instituts. Während das Landesamt für München derzeit einen Inzidenzwert von 45,53 angibt, kommt das RKI auf einen Wert von 34,0.

Oberbürgermeister Reiter teilte schließlich mit, dass sich die Parteien auf einen Kompromiss und die Zulassung von 7500 Zuschauern geeinigt haben.

Zudem lobte Reiter die Maßnahmen des Rekordmeisters, der Schutzmaßnahmen ergriffen und nur personifizierte Karten herausgegeben habe. "Wir wissen bei jedem Menschen, wo er sitzt", wird Reiter vom "BR" zitiert.