Matthäus mit Lob und Dämpfer für den BVB

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus hat sich zum BVB und zum FC Bayern geäußert

Unmittelbar vor dem Start der neuen Bundesligasaison darf eine Prognose von Lothar Matthäus natürlich nicht fehlen. Der Rekordnationalspieler traut dem BVB eine Menge zu - eine Platzierung vor dem FC Bayern allerdings nicht.

Im Gespräch mit dem "Sportbuzzer" ordnete der 59-Jährige die Perspektive von Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschale ein.

"Auch der BVB ist wie alle anderen Vereine in Deutschland weit weg von den Bayern. Da müssten sie schon viele Hausaufgaben erledigen und darauf hoffen, dass bei den Bayern wirklich alles negativ läuft. Und daran glaube ich nicht", stellte Matthäus klar.

Auch wenn der TV-Experte den Westfalen derzeit nicht zutraut, die Münchner Dominanz zu beenden, sieht er sie gut aufgestellt. Ein Sonderlob hat Matthäus für die Transferpolitik der Dortmunder übrig.

"Der BVB kann stolz darauf sein, inzwischen die führende Adresse bei den größten Talenten in Europa zu sein. In Dortmund erhoffen sich junge Spieler wie Jude Bellingham den nächsten Schritt in ihrer Karriere", betonte der Ex-Profi.

In der Sommerpause hatte der Vizemeister mit Bellingham und dem Brasilianer Reinier zwei der begehrtesten Youngster der europäischen Ligen verpflichtet.

Andere Teams "klangvoller" als der BVB

Dass der BVB dennoch weiter in der Verfolgerrolle steckt, ist für Matthäus keine Überraschung.

"Der BVB kann selbst einschätzen, dass andere Mannschaften einfach einen klangvolleren Namen haben und dass es neben dem FC Bayern noch sechs, sieben andere Vereine in Europa gibt, die wirtschaftlich ganz sicher höher einzuschätzen sind", so der Weltmeister von 1990. Immerhin könne die Borussia mit der "europaweit besten Stimmung in ihrem Stadion" dagegenhalten.

Nichtsdestotrotz sieht er den FC Bayern auf nationaler Ebene meilenweit enteilt. "In der vergangenen Saison hatten sie zwar 'nur' 13 Punkte Vorsprung – da hat es ja schon Jahre gegeben, wo es noch viel mehr waren – aber jetzt ist ihre Dominanz nochmal größer geworden", stellte Matthäus fest.

Sein Fazit: "Sie führen derzeit den europäischen Fußball an. Dass der FC Bayern da als haushoher Favorit in die Saison geht, dafür muss man kein Wahrsager sein."